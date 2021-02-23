Галицькі хроніки COVID-19: 23 лютого.

Станом на 09:00 23 лютого, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 178 092 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1020 нових випадків: 716 – на Івано-Франківщині (проведено 1708 ПЛР-тестів), 197 – на Львівщині (проведено 739 ПЛР-тестів) та 107 – на Тернопіллі (проведено 590 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 19 летальних випадків: восьмеро людей померло на Львівщині, двоє – на Тернопільщині та дев'ятеро – в Івано-Франківській області.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,21%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 лютого (09:00): 40 823 випадки, 107 нових
м. Тернопіль – 54 особи
Бережанський район – 1 особа
Борщівський район – 5 осіб
Бучацький район – 2 особи
Заліщицький район –2 особи
Збаразький район – 2 особи
Зборівський район – 2 особи
Козівський район – 3 особи
Кременецький район – 8 осіб
Лановецький район – 3 особи
Монастириський район – 12 осіб
Підволочиський район – 1 особа
Теребовлянський район – 1 особа
Тернопільський район – 5 осіб
Чортківський район – 5 осіб
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 лютого (09:00): 76 630 випадків, 197 нових
Львів – 132 особи
Бродівський район – 1 особа
Буський район – 1 особа
Городоцький район – 3 особи
Дрогобицький район – 22 особи
Жовківський район – 2 особи
Золочівський район – 9 осіб
Кам'янко-Бузький район – 2 особи
Самбірський район – 7 осіб
Сокальський район – 4 особи
Стрийський район – 6 осіб
Яворівський район – 8 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 лютого (09:00): 60 639 випадків, 716 нових
м. Івано-Франківськ – 136 осіб
Долинський район –47 осіб
Тисменицький район – 72 особи
Надвірнянський район – 61 особа
Снятинський район – 13 осіб
Косівський район – 57 осіб
Калуський район – 60 осіб
Тлумацький район – 1 особа
Галицький район – 85 осіб
Коломийський район – 114 осіб
Рожнятівський район – 5 осіб
Рогатинський район – 8 осіб
Богородчанський район –21 особа
Городенківський район – 31 особа
Верховинський район – 5 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 23 лютого, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
23.02.2021