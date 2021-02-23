Галицькі хроніки COVID-19: 23 лютого.

 

Станом на 09:00 23 лютого, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 178 092 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1020 нових випадків: 716 – на Івано-Франківщині (проведено 1708 ПЛР-тестів), 197 – на Львівщині (проведено 739 ПЛР-тестів) та 107 – на Тернопіллі (проведено 590 ПЛР-тестів).

 

 

За минулу добу зафіксовано 19 летальних випадків: восьмеро людей померло на Львівщині, двоє – на Тернопільщині та дев'ятеро – в Івано-Франківській області.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,21%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

23 лютого (09:00): 40 823 випадки, 107 нових

м. Тернопіль – 54 особи

Бережанський район – 1 особа

Борщівський район – 5 осіб

Бучацький район – 2 особи

Заліщицький район –2 особи

Збаразький район – 2 особи

Зборівський район – 2 особи

Козівський район – 3 особи

Кременецький район – 8 осіб

Лановецький район – 3 особи

Монастириський район – 12 осіб

Підволочиський район – 1 особа

Теребовлянський район – 1 особа

Тернопільський район – 5 осіб

Чортківський район – 5 осіб

Шумський район – 1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

23 лютого (09:00): 76 630 випадків, 197 нових

Львів – 132 особи

Бродівський район – 1 особа

Буський район – 1 особа

Городоцький район – 3 особи

Дрогобицький район – 22 особи

Жовківський район – 2 особи

Золочівський район – 9 осіб

Кам'янко-Бузький район – 2 особи

Самбірський район – 7 осіб

Сокальський район – 4 особи

Стрийський район – 6 осіб

Яворівський район – 8 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

23 лютого (09:00): 60 639 випадків, 716 нових

м. Івано-Франківськ – 136 осіб

Долинський район –47 осіб

Тисменицький район – 72 особи

Надвірнянський район – 61 особа

Снятинський район – 13 осіб

Косівський район – 57 осіб

Калуський район – 60 осіб

Тлумацький район – 1 особа

Галицький район – 85 осіб

Коломийський район – 114 осіб

Рожнятівський район – 5 осіб

Рогатинський район – 8 осіб

Богородчанський район –21 особа

Городенківський район – 31 особа

Верховинський район – 5 осіб

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 23 лютого, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

23.02.2021

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