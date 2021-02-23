Двоє лікарів стали лауреатами премії за моральне і етичне лідерство в часі covid-19.

 

В Українському католицькому університеті відбулася VIII церемонія вручення нагороди «Світло Справедливості». Двоє лікарів, які є прикладом щоденної жертовності в умовах пандемії, стали її лауреатами.

 

Фото https://ucu.edu.ua

 

Співзасновник нагороди «Світло Справедливості» владика Борис Ґудзяк, архиєпископ і митрополит Філадельфійський УГКЦ, президент УКУ пояснив, чому цього року нагороджували лікарів: «Завдяки їм та багатьом іншим тихим героям — лікарям та медсестрам — врятовано тисячі життів. Цією нагородою капітула хоче підкреслити, що справедливість проявляється всюди, де ти є і дієш. Вона найкраще проявляється на місці, де є потреба ближнього».

 

Лауреаткою нагороди стала завідувачка інфекційного відділення центральної міської лікарні у м. Рубіжне Ольга Мартиненко. Вчора, 18 лютого, в Українському католицькому університеті Львова їй вручили нагороду.

 

Вона зазначила, що лікарі б не вистояли без багатьох небайдужих людей, які виявили готовність допомагати. Це і благодійники, і міжнародні організації тощо.

 

Уперше з моменту заснування нагороди її вручили посмертно – її прийняла дружина лікаря-терапевта Івана Венжиновича з Почаєва, що на Тернопільщині. Медик врятував десятки людей від Covid-19 і помер внаслідок цієї хвороби у вересні минулого року.

 

Фото https://ucu.edu.ua

 

Лауреат Іван Венжинович працював у Почаївській лікарні. Входив до бригади швидкої допомоги як терапевт і інфекціоніст. Медичну допомогу хворим на COVID-19 надавав з квітня 2020 року. За майже пів року щоденної виснажливої праці не помер жоден його пацієнт. 30 вересня 2020 року на 51 році життя перестало битися серце Івана Венжиновича. Він помер від двосторонньої пневмонії, спричиненою ковідом.

 

«Він у мене був просто лікар, як моя бабця казала – доктор», – так згадує у фільмі про Івана Венжиновича, продемонстрованому після церемонії вручення, його дружина Ірина.

 

Для довідки.

 

Нагорода «Світло Cправедливості» вручається за моральне, духовне та етичне лідерство. Вона заснована 2010 року канадійкою українського походження Анастасією Шкільник (померла 2014 року) та Борисом Ґудзяком, архиєпископом і митрополитом Філадельфійський УГКЦ, на честь батька Анастасії д-ра Михайла Шкільника — юриста, громадського і політичного діяча часів визвольного руху в Україні 1917-1920 років.

 

Від часу заснування нагородою відзначені десятеро осіб, серед них: публіцист Євген Сверстюк, лідер кримськотатарського національного руху Мустафа Джемілєв, журналістка й розслідувачка корупційних схем Наталя Седлецька, головний редактор видавництва «Дух і Літера» Леонід Фінберг, очільник ГО «Лісові ініціативи і суспільство» Дмитро Карабчук.

23.02.2021

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