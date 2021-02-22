В очікуванні судді Лінча

В ХІХ столітті Тарас Шевченко роздумував: «О роде суєтний, проклятий, коли ти видохнеш? Коли ми діждемося Вашінгтона з новим і праведним законом?...». Через 163 роки після появи «Юродивого» в Україні шукають Лінча. Чарльза, Вільяма чи Девіда – без різниці. Джордж Вашингтон зі справедливими канонами на наших теренах не справиться. Огляд подій тижня в Україні.

Санкції тижня

Історія з санкціями проти Козака, яка перетворилася на історію з санкціями проти Козакових каналів, не могла не мати продовження. To be continued сталося у рішенні Ради національної безпеки і оборони, де вирішили трохи перекрити кисень сюзерену формального власника 112, ZIK, NewsOne, а саме Вікторові Медведчуку.

На всю голову одіозний прищеплений російською вакциною кум президента РФ потягнув за собою власну дружину і парканадцять юридичних та фізичних осіб. З точки зору юриспруденції, зроблено то не дуже законно, але справедливість у нас цінується більше.

Тепер сeкрeтaр Рaди нaцioнaльнoї бeзпeки тa oбoрoни Oлeксiй Дaнiлoв говорить:

«Дaлi бyдyть oфшoри, влaснiсть, всe, щo пoцyплeнe з 1991 рoкy в yкрaїнськoгo нaрoдy, бyдe пoвeрнyтe yкрaїнськoмy нaрoдy. Бiльш тoгo, yсi дeпyтaти, y яких стaтки в 300-400 мiльйoнiв, люди дoбрi, дe ви цe взяли?».

Перспектива у харцизяк, негідників і тому подібного дуже погана. «Усi бyдyть пoвeртaти, i в тoмy числi, щo стoсyється yкрaїнських нaдр», – сказав Данілов.

А Оксана Марченко сказала, що піде в політику і буде балотуватися в президенти. Тепер чекаємо на «Твін Пікс». Лінч там був режисером, а не суддею. Медведчук мало кому цікавий, крім РНБО, а Оксана Марченко може пригадати Шерлін Фенн у ролі Одрі Хорн – і на телеканалах, ще досі підконтрольних підсанкційному подружжю, з’явиться майже забутий серіал. Тоді якийсь сенс від санкцій РНБО та існування подружжя Медведчуків з’явиться.

Підозра тижня

Служба безпеки вирішила, що нічим не гірша за РНБО, але позаяк санкціонувати Віктора і Оксану вже якось не пасує, то відомство Баканова взялося за Анатолія. Той чоловік не називає себе членом тристоронньої контактної групи, не їздить на BMW з табличкою «паломниця», але багато нагадив. Тому СБУ повідомила, що підозрює Анатолія Шарія за двома статтями Кримінального кодексу України – ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).



Закрити цього персонажа можна було ще років майже десять тому, коли він з «травмата» з’ясовував гастрономічні вподобання біля київського закладу громадського харчування, але так не сталося. Шарій виявив, що його переслідують за політичними переконаннями, і отримав притулок у Литві. Потім у нього з’явилася хатинка в Іспанії, і він переконався, що є важливим політичним діячем, бо навіть брав участь у виборах на різних рівнях.

Чому саме зараз Шарієм зацікавилася СБУ, достеменно не відомо. Сам Анатолій має подякувати українським «тайнякам» за те, що вони витягли його знову на перші шпальти інформаційного простору, хоча про таких, як Шарій вже давно казав класик: «Ну кому це чмо нада? Шо він про себе вообража? Я сьодні так наїлася, шо дивиться на нього не можу!..»

Але історія з дивним представником українського зоопарку триватиме, бо це цікаво спостерігати у ЗМІ, а СБУ має демонструвати свою потенцію.

Мандрівник тижня

Переплюнути Скалецьку з Новими Санжарами і Ємця з вимираючими пенсіонерами, здавалося б, неможливо. Чинний міністр Степанов старався, як міг, і таки зробив це. Шеф МОЗ пообіцяв почати вакцинацію з 15 лютого, про що говорив при кожному вдалому випадку. Напередодні «години Х» головний лікар країни зник і вигулькнув аж у Індії, де шукав вакцину. З якого щастя дуже високопосадовий чиновник поїхав на батьківщину Мауглі і Радж Капура, знає тільки сам Степанов. Міністр пояснював, що там спостерігає, як із заводу-виробника відвантажують 500 тисяч доз вакцини "AstraZeneca", та запевнив, що під час транспортування будуть дотримані всі температурні вимоги, необхідні для збереження якості вакцини.

Тепер Степанов каже, що з Індії очікуємо прибуття 15-ти мільйонів доз вакцини, а постачати її почнуть з липня поточного року. Згадуючи про попередні анонси щеплення від Максима, чомусь згадується приказка «чекай, псе, поки кобила здохне», і від того робиться сумно, бо до липня має шанс не дожити не тільки та кобила з фольклору.

Відставник тижня

Боротьба з корупцією в Україні через кілька десятиліть стане базою для створення епічних балад. Знайдеться тоді якийсь Девід Лінч і зніме кіно «Дюна», де новітній Кайл Маклахлен осідлає здоровенного хробака та душитиме за його допомогою поганців. Поки що в ролі Пола Атрейдса виступає директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник. У поки що реальній Верховній Раді зареєстровано документ, який передбачає тимчасове зайняття посади директора НАБУ його першим заступником – «до моменту призначення директора Національного антикорупційного бюро України в порядку, визначеному цим законом».



Ситник нібито має потужну підтримку у вигляді всесильного міжнародного лобі, але краще б осідлав хробака і перетворився у Муад'Діба, бо без фантастики подолати корупцію в наших дюнах не зможе ніхто.