Галицькі хроніки COVID-19: 21 лютого.

Станом на 09:00 21 лютого, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 176 149 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1023 нові випадки: 618 – на Івано-Франківщині, 243 – на Львівщині та 162 – на Тернопіллі (проведено 676 ПЛР-тестів).

За минулу добу зафіксовано 15 летальних випадків: п'ятеро людей померло на Львівщині, одна – на Тернопільщині та дев'ятеро – в Івано-Франківській області.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,22%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

21 лютого (09:00): 40 587 випадків, 162 нових

м. Тернопіль – 30 осіб

Бережанський район – 2 особи

Борщівський район – 4 особи

Бучацький район – 16 осіб

Гусятинський район – 3 особи

Заліщицький район – 10 осіб

Збаразький район – 9 осіб

Зборівський район – 4 особи

Кременецький район – 4 особи

Монастириський район – 15 осіб

Підволочиський район – 9 осіб

Підгаєцький район – 13 осіб

Теребовлянський район – 3 особи

Тернопільський район – 13 осіб

Чортківський район – 23 особи

Шумський район – 4 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

21 лютого (09:00): 76 154 випадки, 243 нових

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

21 лютого (09:00): 59 408 випадків, 618 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 21 лютого, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.