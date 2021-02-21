Галицькі хроніки COVID-19: 21 лютого.

Станом на 09:00 21 лютого, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 176 149 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1023 нові випадки: 618 – на Івано-Франківщині, 243 – на Львівщині та 162 – на Тернопіллі (проведено 676 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 15 летальних випадків: п'ятеро людей померло на Львівщині, одна – на Тернопільщині та дев'ятеро – в Івано-Франківській області.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,22%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 лютого (09:00): 40 587 випадків, 162 нових
м. Тернопіль – 30 осіб
Бережанський район – 2 особи
Борщівський район – 4 особи
Бучацький район – 16 осіб
Гусятинський район – 3 особи
Заліщицький район – 10 осіб
Збаразький район – 9 осіб
Зборівський район – 4 особи
Кременецький район – 4 особи
Монастириський район – 15 осіб
Підволочиський район – 9 осіб
Підгаєцький район – 13 осіб
Теребовлянський район – 3 особи
Тернопільський район – 13 осіб
Чортківський район – 23 особи
Шумський район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 лютого (09:00): 76 154 випадки, 243 нових
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 лютого (09:00): 59 408 випадків, 618 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 21 лютого, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
21.02.2021