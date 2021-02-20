Галицькі хроніки COVID-19: 20 лютого.

Станом на 09:00 20 лютого, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 175 126 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1361 новий випадок: 738 – на Івано-Франківщині, 420 – на Львівщині (проведено 1595 ПЛР-тестів) та 203 – на Тернопіллі (проведено 824 ПЛР-тести).
За минулу добу зафіксовано 17 летальних випадків: шестеро людей померло на Львівщині, одна – на Тернопільщині та десятеро – в Івано-Франківській області.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,24%.
Графік швидкості поширення епідемії covid-19 засвідчує, що кількість інфікувань впродовж цього тижня стрімко зростає в усіх трьох галицьких областях. Окрім Франківщини, що увійшла у червону епідеміологічну зону, особливу тривогу викликає динаміка захворюваності на Тернопіллі.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 лютого (09:00): 40 425 випадків, 203 нових
м. Тернопіль – 49 осіб
Бережанський район – 12 осіб
Борщівський район – 8 осіб
Бучацький район – 8 осіб
Гусятинський район – 5 осіб
Заліщицький район – 11 осіб
Збаразький район – 3 особи
Зборівський район – 4 особи
Козівський район – 7 осіб
Кременецький район – 12 осіб
Лановецький район – 1 особа
Монастириський район – 18 осіб
Підволочиський район – 10 осіб
Підгаєцький район – 10 осіб
Теребовлянський район – 10 осіб
Тернопільський район – 10 осіб
Чортківський район – 23 особи
Шумський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 лютого (09:00): 75 911 випадків, 420 нових
м. Львів – 198 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 лютого (09:00): 58 790 випадків, 738 нових
Івано-Франківськ – 127 осіб
Тисменицький район – 49 осіб
Надвірнянський район – 122 особи
Снятинський район – 29 осіб
Косівський район – 70 осіб
Калуський район – 43 особи
Долинський район – 19 осіб
Тлумацький район – 37 осіб
Галицький район – 84 особи
Коломийський район – 89 осіб
Рожнятівський район – 8 осіб
Богородчанський район – 22 особи
Городенківський район – 7 осіб
Верховинський район – 12 осіб
Рогатинський район – 20 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 20 лютого, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.20.02.2021