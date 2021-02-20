Галицькі хроніки COVID-19: 20 лютого.

 

Станом на 09:00 20 лютого, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 175 126 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1361 новий випадок: 738 – на Івано-Франківщині, 420 – на Львівщині (проведено 1595 ПЛР-тестів) та 203 – на Тернопіллі (проведено 824 ПЛР-тести).

 

 

За минулу добу зафіксовано 17 летальних випадків: шестеро людей померло на Львівщині, одна – на Тернопільщині та десятеро – в Івано-Франківській області.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,24%.

 

 

Графік швидкості поширення епідемії covid-19 засвідчує, що кількість інфікувань впродовж цього тижня стрімко зростає в усіх трьох галицьких областях. Окрім Франківщини, що увійшла у червону епідеміологічну зону, особливу тривогу викликає динаміка захворюваності на Тернопіллі.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

20 лютого (09:00): 40 425 випадків, 203 нових

 

м. Тернопіль – 49 осіб

Бережанський район – 12 осіб

Борщівський район – 8 осіб

Бучацький район – 8 осіб

Гусятинський район – 5 осіб

Заліщицький район – 11 осіб

Збаразький район – 3 особи

Зборівський район – 4 особи

Козівський район – 7 осіб

Кременецький район – 12 осіб

Лановецький район – 1 особа

Монастириський район – 18 осіб

Підволочиський район – 10 осіб

Підгаєцький район – 10 осіб

Теребовлянський район – 10 осіб

Тернопільський район – 10 осіб

Чортківський район – 23 особи

Шумський район – 2 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

20 лютого (09:00): 75 911 випадків, 420 нових

 

м. Львів – 198 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

20 лютого (09:00): 58 790 випадків, 738 нових

Івано-Франківськ – 127 осіб

Тисменицький район – 49 осіб

Надвірнянський район – 122 особи

Снятинський район – 29 осіб

Косівський район – 70 осіб

Калуський район – 43 особи

Долинський район – 19 осіб

Тлумацький район – 37 осіб

Галицький район – 84 особи

Коломийський район – 89 осіб

Рожнятівський район – 8 осіб

Богородчанський район – 22 особи

Городенківський район – 7 осіб

Верховинський район – 12 осіб

Рогатинський район – 20 осіб

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 20 лютого, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

20.02.2021

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