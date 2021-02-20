Байден: Захист України критично важливий для Європи та США.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у п'ятницю виступив з промовою на Мюнхенській конференції з безпеки. Він заявив, що для Вашінґтона захищена Україна є питанням критично важливим.

Як повідомляє "Голос Америки", Байден став першим президентом США, який виступив з промовою на Мюнхенській конференції. Високопоставлений співробітник адміністрації США сказав France Press, що участь Байдена у зустрічах G7 і в Мюнхені знаменує "широкий, впевнений і рішучий заклик до об'єднання Трансатлантичного альянсу і партнерства".

У своїй промові Джо Байден розповів про пріоритети зовнішньої та безпекової політики США. Президент наголосив на важливості спільного протистояння Китаю, боротьбі з тероризмом, а також подоланні пандемії та кліматичних змін. Окремо він згадав про загрозу з боку Росії та єдність НАТО і наголосив: Сполучені Штати залишаються відданими принципу колективної оборони – напад на одного союзника означає напад на всіх.

"Путін хоче послабити Європейський проєкт і союз НАТО. Він хоче підірвати трансатлантичну єдність та наші цілі. Адже Кремлю набагато простіше погрожувати окремим державам, аніж вести перемовини з сильною та об’єднаною трансатлантичною спільнотою. Саме тому захист суверенітету та територіальної цілісності України залишається критично важливим для Європи та США", – відзначив Джо Байден.