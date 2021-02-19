Галицькі хроніки COVID-19: 19 лютого.

Станом на 09:00 19 лютого, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 173 765 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1392 нових випадки: 753 – на Івано-Франківщині (проведено 1646 ПЛР-тестів), 422 – на Львівщині (проведено 1032 ПЛР-тести) та 217 – на Тернопіллі (проведено 650 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 20 летальних випадків: семеро людей померло на Львівщині, троє – на Тернопільщині та десятеро – в Івано-Франківській області.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,24%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
19 лютого (09:00): 40 222 випадків, 217 нових
м. Тернопіль – 44 особи
Бережанський район – 16 осіб
Борщівський район – 5 осіб
Бучацький район – 14 осіб
Гусятинський район – 6 осіб
Заліщицький район – 18 осіб
Збаразький район – 7 осіб
Зборівський район - 5 осіб
Козівський район – 2 особи
Кременецький район – 8 осіб
Лановецький район – 3 особи
Монастириський район – 23 особи
Підволочиський район – 9 осіб
Підгаєцький район – 9 осіб
Теребовлянський район – 6 осіб
Тернопільський район – 6 осіб
Чортківський район – 29 осіб
Шумський район – 7 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
19 лютого (09:00): 75 491 випадок, 422 нових
м. Львів – 204 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
19 лютого (09:00): 58 052 випадки, 753 нових
м. Івано-Франківськ – 139 осіб
Тисменицький район – 74 особи
Надвірнянський район – 91 особа
Снятинський район – 5 осіб
Косівський район – 72 особи
Калуський район – 34 особи
Долинський район – 57 осіб
Тлумацький район – 26 осіб
Галицький район – 4 особи
Коломийський район – 159 осіб
Рожнятівський район – 7 осіб
Богородчанський район – 56 осіб
Городенківський район – 21 особа
Верховинський район – 7 осіб
Рогатинський район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 19 лютого, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.19.02.2021