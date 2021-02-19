Галицькі хроніки COVID-19: 19 лютого.

Станом на 09:00 19 лютого, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 173 765 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1392 нових випадки: 753 – на Івано-Франківщині (проведено 1646 ПЛР-тестів), 422 – на Львівщині (проведено 1032 ПЛР-тести) та 217 – на Тернопіллі (проведено 650 ПЛР-тестів).

За минулу добу зафіксовано 20 летальних випадків: семеро людей померло на Львівщині, троє – на Тернопільщині та десятеро – в Івано-Франківській області.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,24%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

19 лютого (09:00): 40 222 випадків, 217 нових

м. Тернопіль – 44 особи

Бережанський район – 16 осіб

Борщівський район – 5 осіб

Бучацький район – 14 осіб

Гусятинський район – 6 осіб

Заліщицький район – 18 осіб

Збаразький район – 7 осіб

Зборівський район - 5 осіб

Козівський район – 2 особи

Кременецький район – 8 осіб

Лановецький район – 3 особи

Монастириський район – 23 особи

Підволочиський район – 9 осіб

Підгаєцький район – 9 осіб

Теребовлянський район – 6 осіб

Тернопільський район – 6 осіб

Чортківський район – 29 осіб

Шумський район – 7 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

19 лютого (09:00): 75 491 випадок, 422 нових

м. Львів – 204 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

19 лютого (09:00): 58 052 випадки, 753 нових

м. Івано-Франківськ – 139 осіб

Тисменицький район – 74 особи

Надвірнянський район – 91 особа

Снятинський район – 5 осіб

Косівський район – 72 особи

Калуський район – 34 особи

Долинський район – 57 осіб

Тлумацький район – 26 осіб

Галицький район – 4 особи

Коломийський район – 159 осіб

Рожнятівський район – 7 осіб

Богородчанський район – 56 осіб

Городенківський район – 21 особа

Верховинський район – 7 осіб

Рогатинський район – 1 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 19 лютого, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.