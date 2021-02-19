Гармаш може вийти із "мінських переговорів" через представників ОРДЛО.

Представник переселенців Донбасу у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш заявив, що розглядає перспективу свого виходу зі складу переговорів, якщо керівництво делеґації не докладе зусиль для усунення від розмови так званих громадських експертів з "ОРДЛО".

Про це Гармаш сказав у інтерв'ю виданню "Остров".

"Усе просто: або я переконую керівництво в правоті своїх аргументів, і ми починаємо дієво реагувати на порушення формату переговорів та режиму конфіденційності. Або треба ставити питання: що я роблю на кораблі, який пливе не в той бік? Тобто, чи не пора на вихід?" – заявив Гармаш.

Він нагадав, що вже на третьому цього року онлайн-засіданні ТКГ присутні "якісь громадські експерти, які представляють незрозуміло кого". Гармаш зазначив, що їх не запрошував жоден із членів ТКГ.

"Росія заявила, що вона непричетна до формування складів "інших делегацій". Україна їх не запрошувала. ОБСЄ – також. Тоді – хто? Якщо ми погоджуємося з фактом присутності цих людей, то ми, виходить, визнаємо маріонеток Росії з ОРДЛО окремими делегаціями? Визнаємо їхнє право самим запрошувати на переговори "експертів"? Визнаємо їх повноцінною стороною переговорів? Ми не реагуємо на це, а вони вже третє засідання сидять на ТКГ, і потім нам розповідатимуть про таку переговорну "традицію". Але ж традиції створюємо ми", – обурився Гармаш.

Він зазначив, що необхідно вимагати дотримання тристороннього формату ТКГ, так, як це записано в "мінських угодах", оскільки "на сьогодні вона де-факто – п'ятистороння, і в цьому головна причина неефективності роботи ТКГ".

"Суб'єктивізувати маріонеток з ОРДЛО як окремі делегації я не буду. Це буде не просто плювок в обличчя усіх переселенців і патріотів, це буде здачею наших позицій, а я здавати нічого не буду. Я йшов у ТКГ, щоб відвойовувати, а не здавати", – сказав Гармаш.