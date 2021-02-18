Галицькі хроніки COVID-19: 18 лютого.

 

Станом на 09:00 18 лютого, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 172 373 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1 314 нових випадків: 799 – на Івано-Франківщині (проведено 1827 ПЛР-тестів), 300 – на Львівщині (проведено 1061 ПЛР-тест) та 215 – на Тернопіллі (проведено 695 ПЛР-тести). Кількість нововиявлених ковідних захворювань на Івано-Франківщині – максимальне за весь час епідемії.

 

 

За минулу добу зафіксовано 17 летальних випадків: троє людей померло на Львівщині, четверо – на Тернопільщині та десятеро – в Івано-Франківській області. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,24%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

18 лютого (09:00): 40 005 випадків, 215 нових

 

м. Тернопіль – 47 осіб

Бережанський район - 7 осіб

Борщівський район – 9 осіб

Бучацький район – 10 осіб

Гусятинський район – 3 особи

Заліщицький район – 20 осіб

Збаразький район – 2 особи

Козівський район – 2 особи

Кременецький район – 11 осіб

Лановецький район – 13 осіб

Монастириський район – 17 осіб

Підволочиський район – 3 особи

Підгаєцький район – 21 особа

Теребовлянський район – 3 особи

Тернопільський район – 21 особа

Чортківський район – 20 осіб

Шумський район – 6 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

18 лютого (09:00): 75 069 випадків, 300 нових

Львів – 158 осіб

Бродівський район – 4 особи

Буський район – 1 особа

Городоцький район – 1 особа

Дрогобицький район – 23 особи

Жидачівський район – 4 особи

Жовківський район – 5 осіб

Кам'янко-Бузький район – 4 особи

Миколаївський район – 4 особи

Мостиський район – 5 осіб

Перемишлянський район – 4 особи

Пустомитівський район – 43 особи

Радехівський район – 4 особи

Самбірський район – 1 особа

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 15 осіб

Стрийський район – 18 осіб

Яворівський район – 5 осіб

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

18 лютого (09:00): 57 299 випадків, 799 нових

 

м. Івано-Франківськ – 153 особи

Тисменицький район – 37 осіб

Надвірнянський район – 121 особа

Снятинський район – 35 осіб

Косівський район – 46 осіб

Калуський район – 50 осіб

Долинський район – 13 осіб

Тлумацький район – 22 особи

Галицький район – 61 особа

Коломийський район – 95 осіб

Рожнятівський район – 18 осіб

Богородчанський район – 55 осіб

Городенківський район – 62 особи

Верховинський район – 13 осіб

Рогатинський район – 18 осіб

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 18 лютого, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

18.02.2021

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