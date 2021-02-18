Галицькі хроніки COVID-19: 18 лютого.

Станом на 09:00 18 лютого, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 172 373 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1 314 нових випадків: 799 – на Івано-Франківщині (проведено 1827 ПЛР-тестів), 300 – на Львівщині (проведено 1061 ПЛР-тест) та 215 – на Тернопіллі (проведено 695 ПЛР-тести). Кількість нововиявлених ковідних захворювань на Івано-Франківщині – максимальне за весь час епідемії.
За минулу добу зафіксовано 17 летальних випадків: троє людей померло на Львівщині, четверо – на Тернопільщині та десятеро – в Івано-Франківській області. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,24%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
18 лютого (09:00): 40 005 випадків, 215 нових
м. Тернопіль – 47 осіб
Бережанський район - 7 осіб
Борщівський район – 9 осіб
Бучацький район – 10 осіб
Гусятинський район – 3 особи
Заліщицький район – 20 осіб
Збаразький район – 2 особи
Козівський район – 2 особи
Кременецький район – 11 осіб
Лановецький район – 13 осіб
Монастириський район – 17 осіб
Підволочиський район – 3 особи
Підгаєцький район – 21 особа
Теребовлянський район – 3 особи
Тернопільський район – 21 особа
Чортківський район – 20 осіб
Шумський район – 6 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
18 лютого (09:00): 75 069 випадків, 300 нових
Львів – 158 осіб
Бродівський район – 4 особи
Буський район – 1 особа
Городоцький район – 1 особа
Дрогобицький район – 23 особи
Жидачівський район – 4 особи
Жовківський район – 5 осіб
Кам'янко-Бузький район – 4 особи
Миколаївський район – 4 особи
Мостиський район – 5 осіб
Перемишлянський район – 4 особи
Пустомитівський район – 43 особи
Радехівський район – 4 особи
Самбірський район – 1 особа
Сколівський район – 1 особа
Сокальський район – 15 осіб
Стрийський район – 18 осіб
Яворівський район – 5 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
18 лютого (09:00): 57 299 випадків, 799 нових
м. Івано-Франківськ – 153 особи
Тисменицький район – 37 осіб
Надвірнянський район – 121 особа
Снятинський район – 35 осіб
Косівський район – 46 осіб
Калуський район – 50 осіб
Долинський район – 13 осіб
Тлумацький район – 22 особи
Галицький район – 61 особа
Коломийський район – 95 осіб
Рожнятівський район – 18 осіб
Богородчанський район – 55 осіб
Городенківський район – 62 особи
Верховинський район – 13 осіб
Рогатинський район – 18 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 18 лютого, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.18.02.2021