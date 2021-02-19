Порошенко офіційно купив телеканал "Прямий".

Народний депутат від "Європейської солідарності" Петро Порошенко офіційно став власником телеканалу "Прямий".

Про це Порошенко сам повідомив під час етеру на "Прямому". Він сказав, що такий крок обумовлений бажанням захистити телеканал від санкцій, подібних до тих, що РНБО наклала на телеканали Медведчука.

"Вчора я мав вечерю з послом однієї з країн “Великої сімки”. І в мене зірвався телефон, він став червоним. З усіх джерел – 19 числа проти пана Макеєнка будуть запроваджені санкції [Ради національної безпеки та оборони], канал буде закритий “Прямий”. Я отримав 18 повідомлень, частину з яких я показав послу. Я не отримав жодного спростування. Навпаки, плани, що це готується. Свого часу, півтора року тому, я обіцяв, що я докладу максимум зусиль для того, щоб не дозволити це. Чому я переконаний, що можлива спроба Зеленського прийняти санкції проти “Прямого” і його власника Макеєнка? Тому що і Зеленський, і його Єрмак вважають, що саме в каналах проблема і канали їм заважають жити", – сказав Порошенко. Додавши, що "цей молодий хлопець" – тобто Зеленський – перетворюється на Януковича.

Інформацію про продаж "Прямого" підтвердив шефредактор каналу Віктор Медвідь у коментарі виданню "Детектор медіа".

"Уже понад рік на телеканал "Прямий" чиниться цілеспрямований тиск з боку правоохоронних органів та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Останні дні з різних джерел надходила маса інформації про те, що проти вже ексвласника Макеєнка можуть бути застосовані санкції з метою зачистити опозиційний канал "Прямий" з медіапростору. Зважаючи на те, що Петро Порошенко мав право опціону на купівлю, він ухвалив рішення придбати канал з метою захисту свободи слова, аби влада не могла закрити рота тим, хто об'єктивно критикує та показує дійсну картину сьогодення та є одноосібним лідером інформаційного мовлення в Україні", – прокоментували на "Прямому".

Порошенко заявив, що заплатив за канал "великі гроші", але суму угоди не уточнив. Кінцевим бенефіціарним власником телеканалу стала компанія Prime Assets Capital, структура якої повністю належить п’ятому президенту.

Прессекретарка президента Юлія Мендель заявила "Детектору медіа", що свободі слова в Україні нічого не загрожує, які б критичні матеріали чи ненадійні факти не поширювали телеканали, підпорядковані Порошенку.

Канал "Прямий" запустили 24 червня 2017 року на базі переформатованого телеканалу Tonis, який навесні змінив власника: його придбав політик і бізнесмен Володимир Макеєнко. Формат каналу – інфотеймент.

24 червня 2019 року відбулися збори "Прямого". На зустрічі були присутні п'ятий президент України Петро Порошенко та народна депутатка Вікторія Сюмар.

Сюмар повідомила, що п’ятий президент України Петро Порошенко отримає опціон на купівлю "Прямого" – викупить телеканал тоді, коли у Макеєнка "виникнуть проблеми".

5 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський дорікнув Петру Порошенку, що на його каналах останнім часом "агентів Кремля показують частіше, ніж рекламу нового масла "Рошен".

15 лютого позаштатний радник керівника Офісу президента та спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович повідомив, що вважає, що варто закрити телеканали, пов’язані з п’ятим президентом та партією "Європейська солідарність". На його думку, ці канали "часто діють гірше", ніж телеканали "112-Україна", NewsOne і ZIK, проти яких запровадили санкції.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що канали з "пулу" Петра Порошенка виглядають дуже дивно в інформаційному просторі України. Він вважає, що ці канали "перебувають в ямі ненависті".