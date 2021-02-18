На Львівщині придбають 40 квартир для учасників АТО та добровольців.

 

Упродовж 2021 року для учасників АТО на Львівщині планують придбати 40 квартир, на це з обласного бюджету виділять 14 мільйонів гривень. Депутати Львівської облради сьогодні, 18 лютого, ухвалили Комплексну програму підтримки бійців АТО/ООС та їхніх родин на 2021–2025 роки.

 

Фото https://loda.gov.ua

 

«У цьому році плануємо закупити 40 квартир для учасників АТО та родинам Героїв Небесної сотні за кошти обласного бюджету, місцевих бюджетів та власного внеску. Ми організували смс-інформування усіх, хто підлягає під дію програми, щоб вони знали про неї та розуміли, який алгоритм їхніх дій», – повідомив заступник директора департаменту соціального захисту населення ОДА Віктор Степанюк.

 

Придбання житла за програмою здійснюватиметься на умовах співфінансування: 50% від розрахункової вартості нерухомості виділятимуть з обласного та місцевого бюджетів, ще 50% має оплатити учасник АТО/ООС. При цьому за визначеною формулою уповноважена міська або районна комісія попередньо розраховує граничну суму для придбання житла заявникові, враховуючи реальний склад сім’ї та потреби у житловій площі, а також спроможність до співфінансування.

 

«Якщо реальна вартість становить, наприклад, 600 тисяч гривень, а для учасника розрахована гранична вартість на 1 мільйон, то 500 тисяч гривень він акумулює з двох рівнів бюджетів, і лише 100 тисяч гривень докладе своїх коштів. Це не означає, що учасник має вкладати 50% від розрахункової вартості. Єдина мета – це покращення житлових умов, достатніх для зняття з квартирного обліку», – прокоментував Віктор Степанюк.

 

Фото https://loda.gov.ua

 

Для участі у програмі учасники АТО/ООС мають перебувати на квартирному обліку,  відповідати категоріям, прописаним у порядку отримання житла, та бути готовими до співфінансування.

 

Окрім вирішення питання покращення житлових умов учасників АТО/ООС, програмою передбачене надання адресної грошової допомоги, відшкодування витрат родинам Героїв Небесної сотні на житлово-комунальні послуги, сімейний відпочинок та реабілітацію військових, а також на психологічну підтримку учасників АТО/ООС. Також передбачені кошти на виготовлення та встановлення пам’ятних знаків на могилах загиблих і померлих учасників АТО/ООС і Героїв Небесної сотні, або за згодою родини – виплату одноразової компенсації. Загалом на фінансування програми передбачено витратити 41 мільйон гривень.

 

За даними ЛОДА, на Львівщині є близько 20 тисяч демобілізованих учасників ООС, 320 загиблих Героїв та 1244 осіб з інвалідністю внаслідок війни.

 

18.02.2021

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