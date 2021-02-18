Журналісток телеканалу «Белсат» у Білорусі засудили до двох років колонії.

Все, що вони робили, – транслювали акції протесту в Мінську.

 

 

Суд Фрунзенського району Мінська в четвер, 18 лютого, визнав винними журналісток телеканалу «Белсат» Катерину Бахвалову і Дарину Чульцову за статтею 342 Кримінального кодексу Білорусі «організація і підготовка дій, які грубо порушують громадський порядок, або активна участь в них». Про це повідомив інформаційний портал TUT.by. Обидві журналістки засуджені до позбавлення волі на два роки з відбуванням покарання в колонії загального режиму.

 

В обґрунтувальній частині вироку вказується, що підсудні «шляхом озвучування інформації з деструктивних екаунтів в соціальних мережах здійснили збір учасників протесту з метою створення масовості для можливості протистояння діям співробітників правоохоронних органів».

 

Раніше, 16 і 17 лютого, в суді також вивчили питання за позовом підприємства «Мінськтранс», яке виставило журналісткам рахунок в 11 562,14 рубля (в перерахунку – близько 3675 євро) нібито за те, що їхній репортаж призвів до зупинки руху громадського транспорту. Вся сума була погашена родичами підсудних, і підприємство відмовилося від позову. У зв'язку з цим провадження з цивільного позову припинено.

 

Нагадаємо, що журналісток «Белсату» було затримано 15 листопада під час прямої трансляції з акції пам'яті загиблого активіста Романа Бондаренка. І Катерина Бахвалова, і Дарина Чульцова категорично відкидають звинувачення в тому, що нібито керували людьми під час прямої трансляції, посилаючись на те, що на площі, де відбувалися події, був відімкнутий мобільний інтернет, а тому учасники акції не могли дивитися прямий етер «Белсату».

 

У висловлюваннях журналісток експерти-лінгвісти не виявили жодних закликів до яких-небудь групових дій. На їхню думку, інформація, озвучена під час прямого етеру, лише констатує, що відбувається і носить нейтральний характер.

 

Жоден зі свідків з боку звинувачення, котрі виступили на процесі, не заявив, що саме дії журналісток призвели до того, що на площі зібралися люди, а рух персонального і громадського транспорту виявився заблокованим.

 

Міжнародні правозахисні організації визнали Бахвалову і Чульцову в’язнями сумління. Брутальною розправою над журналістами назвала вирок Білоруська асоціація журналістів.

18.02.2021

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