Галицькі хроніки COVID-19: 17 лютого.

Станом на 09:00 17 лютого, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 171 059 хворих на сovid-19. За минулу добу – 951 новий випадок: 646 – на Івано-Франківщині (проведено 1893 ПЛР-тести), 183 – на Львівщині (проведено 972 ПЛР-тести) та 122 – на Тернопіллі (проведено 792 ПЛР-тести).
За минулу добу зафіксовано 15 летальних випадків: шестеро – на Тернопільщині та дев'ятеро – в Івано-Франківській області. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,25%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
17 лютого (09:00): 39 790 випадків, 122 нових
(за даними Тернопільського ОЛЦ МОЗ України – 125 нових випадків)
м. Тернопіль – 54 особи
Борщівський район – 1 особа
Бучацький район – 1 особа
Гусятинський район – 10 осіб
Збаразький район – 1 особа
Зборівський район – 3 особи
Козівський район – 1 особа
Кременецький район – 4 особи
Монастириський район – 2 особи
Підволочиський район – 3 особи
Підгаєцький район – 1 особа
Теребовлянський район – 6 осіб
Тернопільський район – 12 осіб
Чортківський район – 17 осіб
Шумський район – 9 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
17 лютого (09:00): 74 769 випадків, 183 нових
Львів – 89 осіб
Дрогобицький район – 27 осіб
Жидачівський район – 5 осіб
Жовківський район – 4 особи
Золочівський район – 3 особи
Кам'янко-Бузький район – 6 осіб
Миколаївський район – 5 осіб
Мостиський район – 1 особа
Перемишлянський район – 1 особа
Пустомитівський район – 11 осіб
Радехівський район – 7 осіб
Самбірський район – 7 осіб
Сколівський район – 2 особи
Сокальський район – 3 особи
Старосамбірський район – 1 особа
Стрийський район – 10 осіб
Яворівський район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
17 лютого (09:00): 56 500 випадків, 646 нових
м. Івано-Франківськ – 108 осіб
Тисменицький район – 54 особи
Надвірнянський район – 79 осіб
Снятинський район – 39 осіб
Косівський район – 51 особа
Калуський район – 20 осіб
Долинський район – 1 особа
Тлумацький район – 34 особи
Галицький район – 55 осіб
Коломийський район – 166 осіб
Рожнятівський район – 1 особа
Богородчанський район – 18 осіб
Городенківський район – 14 осіб
Верховинський район – 3 особи
Рогатинський район – 3 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 17 лютого, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
17.02.2021