Галицькі хроніки COVID-19: 17 лютого.

Станом на 09:00 17 лютого, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 171 059 хворих на сovid-19. За минулу добу – 951 новий випадок: 646 – на Івано-Франківщині (проведено 1893 ПЛР-тести), 183 – на Львівщині (проведено 972 ПЛР-тести) та 122 – на Тернопіллі (проведено 792 ПЛР-тести).

За минулу добу зафіксовано 15 летальних випадків: шестеро – на Тернопільщині та дев'ятеро – в Івано-Франківській області. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,25%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

17 лютого (09:00): 39 790 випадків, 122 нових

(за даними Тернопільського ОЛЦ МОЗ України – 125 нових випадків)

м. Тернопіль – 54 особи

Борщівський район – 1 особа

Бучацький район – 1 особа

Гусятинський район – 10 осіб

Збаразький район – 1 особа

Зборівський район – 3 особи

Козівський район – 1 особа

Кременецький район – 4 особи

Монастириський район – 2 особи

Підволочиський район – 3 особи

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 6 осіб

Тернопільський район – 12 осіб

Чортківський район – 17 осіб

Шумський район – 9 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

17 лютого (09:00): 74 769 випадків, 183 нових

Львів – 89 осіб

Дрогобицький район – 27 осіб

Жидачівський район – 5 осіб

Жовківський район – 4 особи

Золочівський район – 3 особи

Кам'янко-Бузький район – 6 осіб

Миколаївський район – 5 осіб

Мостиський район – 1 особа

Перемишлянський район – 1 особа

Пустомитівський район – 11 осіб

Радехівський район – 7 осіб

Самбірський район – 7 осіб

Сколівський район – 2 особи

Сокальський район – 3 особи

Старосамбірський район – 1 особа

Стрийський район – 10 осіб

Яворівський район – 1 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

17 лютого (09:00): 56 500 випадків, 646 нових

м. Івано-Франківськ – 108 осіб

Тисменицький район – 54 особи

Надвірнянський район – 79 осіб

Снятинський район – 39 осіб

Косівський район – 51 особа

Калуський район – 20 осіб

Долинський район – 1 особа

Тлумацький район – 34 особи

Галицький район – 55 осіб

Коломийський район – 166 осіб

Рожнятівський район – 1 особа

Богородчанський район – 18 осіб

Городенківський район – 14 осіб

Верховинський район – 3 особи

Рогатинський район – 3 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 17 лютого, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.