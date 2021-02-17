Путін поскаржився на закриття проросійських телеканалів в Україні та Латвії.

Шеф Кремля звинуватив українське керівництво і Захід у застосуванні подвійних стандартів.

Президент Росії Володимир Путін вважає, що закриття трьох телеканалів в Україні є проявом подвійних стандартів в розумінні свободи слова. Про це він заявив у середу, 17 лютого, під час зустрічі з керівниками фракцій Держдуми, яка проходить у форматі відеоконференції.

«Щодо свободи слова, то для нас ясно все: тут так звані подвійні стандарти настільки виразно проявилися останнім часом, що немає жодних сумнівів в тому, як щодо нас працюють наші так звані опоненти. От в Україні взяли і три провідні канали прихлопнули і все. Одним розчерком пера. І всі мовчать! А деякі навіть схвально поплескують їх по плечу. Як це можна коментувати? Ніяк! Окрім як використання цих інструментів для досягнення своїх власних геополітичних цілей», – процитувало слова російського лідера інформаційне агентство ТАСС.

Як ще один приклад Путін навів Латвію. «Взяли в один удар 16 наших засобів масової інформації прихлопнули і тиша... Де ж оцінки правдошукачів наших західних з цього приводу і оцінки того, що там відбувається в Європі зі свободою слова? Ні, жодних оцінок немає. Ніби так і треба, тому що це нібито боротьба з пропагандою. А те, що вони роблять, – це не пропаганда? А що це тоді? Це інструменти досягнення їхніх геополітичних цілей в даному випадку щодо нашої країни», – бідкався російський президент.

На думку Путіна, Росія «повинна мати це на увазі». «Нічого тут дивного немає, ми, по-моєму, давно за цим вже спостерігаємо, бачимо, але ось останні події просто яскраво підтверджують справедливість наших поглядів і справедливість наших оцінок», – запевнив Путін.