Байден вважає «Північний потік – 2» «поганою угодою» для ЄУ.

Проте деякі авторитетні видання стверджують, що Білий дім може переглянути політику США щодо газпромівського мегапроєкту.

 

 

Президент США Джо Байден вважає газогін «Північний потік – 2» з Росії до Німеччини дном Балтійського моря «поганою угодою» для Європейської Унії. Про це заявила на брифінгу у вівторок, 16 лютого, офіційна речниця Білого дому Джен Псакі. Вона запевнила журналістів, що негативна позиція американського керівництва щодо будівництва газопроводу не змінилася.

 

«У Вашінґтоні уважно стежать за тим, як йде спорудження газогону, й оцінюють ефективність можливих санкцій», – процитувала інформаційна аґенція Reuters слова Джен Псакі. Вона наголосила, що рішення про подальші заходи будуть ухвалювати «в координації зі союзниками і партнерами» Сполучених Штатів.

 

Ці твердження конфронтують із тезами, викладеними напередодні у таких поважних виданнях, як британська газета The Financial Times і американська The Wall Street Journal. У своїх статтях видання стверджували, що адміністрація президента Байдена може переглянути політику США щодо проєкту з будівництва газопроводу «Північний потік – 2», в тому числі провести перемовини про можливе пом'якшення санкцій.

 

Видання наводять дані з дипломатичних джерел, згідно з якими про готовність до таких переговорів висловився новий державний секретар США Ентоні Блінкен. Нібито розглядаються дві можливі стратегії для здійснення цього плану. По-перше, створити механізм, який дозволяє переривати постачання газу, щоб не дати Москві використовувати «Північний потік – 2» для тиску на Україну, по-друге, не запускати вже добудований газогін до того часу, допоки Москва не погодиться змінити певною мірою свою політику.

17.02.2021

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