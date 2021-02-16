Галицькі хроніки COVID-19: 16 лютого.

Станом на 09:00 16 лютого, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 170 108 хворих на сovid-19. За минулу добу – 803 нові випадки: 621 – на Івано-Франківщині (проведено 1455 ПЛР-тестів), 115 – на Львівщині (проведено 724 ПЛР-тести) та 67 – на Тернопіллі (проведено 445 ПЛР-тестів).

За минулу добу зафіксовано 20 летальних випадків: десятеро людей померло на Львівщині, двоє – на Тернопільщині та восьмеро – в Івано-Франківській області.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,25%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

16 лютого (09:00): 39 598 випадків, 67 нових

(За даними ДУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ України" 66 нових випадків за добу)

м. Тернопіль – 21 особа

Бережанський район – 7 осіб

Борщівський район – 2 особи

Бучацький район – 5 осіб

Гусятинський район – 4 особи

Козівський район – 1 особа

Кременецький район – 1 особа

Монастириський район – 2 особи

Підволочиський район – 3 особи

Теребовлянський район – 1 особа

Тернопільський район – 5 осіб

Чортківський район – 14 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

16 лютого (09:00): 74 586 випадків, 115 нових

м. Львів – 57 осіб

Бродівський район – 1 особа

Дрогобицький район – 8 осіб

Жовківський район – 2 особи

Золочівський район – 5 осіб

Миколаївський район – 1 особа

Пустомитівський район – 8 осіб

Радехівський район – 4 особи

Самбірський район – 3 особи

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 7 осіб

Стрийський район – 5 осіб

Яворівський район – 13 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

16 лютого (09:00): 55 854 випадки, 621 новий

м. Івано-Франківськ – 111 осіб

Тисменицький район – 48 осіб

Надвірнянський район – 137 осіб

Косівський район – 12 осіб

Калуський район – 30 осіб

Долинський район – 21 особа

Тлумацький район – 17 осіб

Галицький район – 44 особи

Коломийський район – 110 осіб

Рожнятівський район – 8 осіб

Богородчанський район – 61 особа

Городенківський район – 11 осіб

Рогатинський район – 11 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 16 лютого, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.