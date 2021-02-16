Галицькі хроніки COVID-19: 16 лютого.

Станом на 09:00 16 лютого, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 170 108 хворих на сovid-19. За минулу добу – 803 нові випадки: 621 – на Івано-Франківщині (проведено 1455 ПЛР-тестів), 115 – на Львівщині (проведено 724 ПЛР-тести) та 67 – на Тернопіллі (проведено 445 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 20 летальних випадків: десятеро людей померло на Львівщині, двоє – на Тернопільщині та восьмеро – в Івано-Франківській області.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,25%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 лютого (09:00): 39 598 випадків, 67 нових
(За даними ДУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ України" 66 нових випадків за добу)
м. Тернопіль – 21 особа
Бережанський район – 7 осіб
Борщівський район – 2 особи
Бучацький район – 5 осіб
Гусятинський район – 4 особи
Козівський район – 1 особа
Кременецький район – 1 особа
Монастириський район – 2 особи
Підволочиський район – 3 особи
Теребовлянський район – 1 особа
Тернопільський район – 5 осіб
Чортківський район – 14 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 лютого (09:00): 74 586 випадків, 115 нових
м. Львів – 57 осіб
Бродівський район – 1 особа
Дрогобицький район – 8 осіб
Жовківський район – 2 особи
Золочівський район – 5 осіб
Миколаївський район – 1 особа
Пустомитівський район – 8 осіб
Радехівський район – 4 особи
Самбірський район – 3 особи
Сколівський район – 1 особа
Сокальський район – 7 осіб
Стрийський район – 5 осіб
Яворівський район – 13 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 лютого (09:00): 55 854 випадки, 621 новий
м. Івано-Франківськ – 111 осіб
Тисменицький район – 48 осіб
Надвірнянський район – 137 осіб
Косівський район – 12 осіб
Калуський район – 30 осіб
Долинський район – 21 особа
Тлумацький район – 17 осіб
Галицький район – 44 особи
Коломийський район – 110 осіб
Рожнятівський район – 8 осіб
Богородчанський район – 61 особа
Городенківський район – 11 осіб
Рогатинський район – 11 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 16 лютого, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.16.02.2021