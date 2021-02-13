Ковід посунув угору: В Україні двотижневий максимум захворювань.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 5182 нові випадки коронавірусної хвороби – це максимальний показник захворювань за два тижні. Графічна крива захворювань досягла споду і навіть посунула вгору.

Це випливає зі статистики, оприлюдненої в суботу Міністерством охорони здоров'я.

Динаміка поширення ковіду (середнє семиденне)

Найбільше добових випадків зареєстрували в Івано-Франківській (668), Закарпатській (485), Чернівецькій (384) та Вінницькій (365) областях.

Івано-Франківщина вийшла на друге місце в Україні за кількістю активних хворих серед регіонів – 8237. Лідером залишається Київ – 42 644 недужих.

Динаміка ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

Упродовж минулої доби госпіталізували 1889 людей. Одужало 6144 пацієнти. Зареєстровано 111 смертей.