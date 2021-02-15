На Івано-Франківщину припав щоп'ятий випадок ковіду минулої доби.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 2332 нових випадки коронавірусної хвороби. Кожен п'ятий новий пацієнт припадає на Івано-Франківську область і 22% в ній — на Надвірнянщину.

Про це йдеться в даних, оприлюднених у понеділок Міністерством охорони здоров'я.

Динаміка поширення ковіду (середнє семиденне)

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в в Івано-Франківській (457) та Чернівецькій (225) областях, а також у Києві (211).

За добу одужало 2478 пацієнтів.

Зареєстрували 62 смерті.

За час пандемії занедужало 1 273 475 осіб. Померло 24 392.

Івано-Франківщина йде на другий великий пік