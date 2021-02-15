Галицькі хроніки COVID-19: 15 лютого.

Станом на 09:00 15 лютого, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 169 302 хворих на сovid-19. За минулу добу – 659 нових випадків: 457 – на Івано-Франківщині, 123 – на Львівщині (проведено 152 ПЛР-тести) та 79 – на Тернопіллі (проведено 223 ПЛР-тести).
За минулу добу зафіксовано 15 летальних випадків: сім людей померло на Львівщині, три – на Тернопільщині та п'ятеро в Івано-Франківській області. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,25%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
15 лютого (09:00): 39 598 випадків, 79 нових
(За даними ДУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ України" 80 нових випадки за добу)
м. Тернопіль – 9 осіб
Бережанський район – 6 осіб
Борщівський район – 10 осіб
Бучацький район – 6 осіб
Заліщицький район – 14 осіб
Зборівський район – 1 особа
Козівський район – 1 особа
Монастириський район – 5 осіб
Підволочиський район – 1 особа
Підгаєцький район – 16 осіб
Теребовлянський район – 3 особи
Тернопільський район – 1 особа
Чортківський район – 7 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
15 лютого (09:00): 74 471 випадків, 123 нових
Львів – 83 особи
Дрогобицький район – 30 осіб
Миколаївський район – 1 особа
Мостиський район – 3 особи
Перемишлянський район – 2 особи
Самбірський район – 2 особи
Стрийський район – 1 особа
Яворівський район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
15 лютого (09:00): 55 233 випадків, 457 нових
Івано-Франківськ – 106 осіб
Тисменицький район – 43 особи
Надвірнянський район – 100 осіб
Снятинський район – 5 осіб
Косівський район – 27 осіб
Калуський район – 2 особи
Тлумацький район – 24 особи
Галицький район – 22 особи
Коломийський район – 95 осіб
Рожнятівський район – 4 особи
Богородчанський район – 29 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 15 лютого, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.15.02.2021