Галицькі хроніки COVID-19: 15 лютого.

Станом на 09:00 15 лютого, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 169 302 хворих на сovid-19. За минулу добу – 659 нових випадків: 457 – на Івано-Франківщині, 123 – на Львівщині (проведено 152 ПЛР-тести) та 79 – на Тернопіллі (проведено 223 ПЛР-тести).

За минулу добу зафіксовано 15 летальних випадків: сім людей померло на Львівщині, три – на Тернопільщині та п'ятеро в Івано-Франківській області. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,25%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

15 лютого (09:00): 39 598 випадків, 79 нових

(За даними ДУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ України" 80 нових випадки за добу)

м. Тернопіль – 9 осіб

Бережанський район – 6 осіб

Борщівський район – 10 осіб

Бучацький район – 6 осіб

Заліщицький район – 14 осіб

Зборівський район – 1 особа

Козівський район – 1 особа

Монастириський район – 5 осіб

Підволочиський район – 1 особа

Підгаєцький район – 16 осіб

Теребовлянський район – 3 особи

Тернопільський район – 1 особа

Чортківський район – 7 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

15 лютого (09:00): 74 471 випадків, 123 нових

Львів – 83 особи

Дрогобицький район – 30 осіб

Миколаївський район – 1 особа

Мостиський район – 3 особи

Перемишлянський район – 2 особи

Самбірський район – 2 особи

Стрийський район – 1 особа

Яворівський район – 1 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

15 лютого (09:00): 55 233 випадків, 457 нових

Івано-Франківськ – 106 осіб

Тисменицький район – 43 особи

Надвірнянський район – 100 осіб

Снятинський район – 5 осіб

Косівський район – 27 осіб

Калуський район – 2 особи

Тлумацький район – 24 особи

Галицький район – 22 особи

Коломийський район – 95 осіб

Рожнятівський район – 4 особи

Богородчанський район – 29 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 15 лютого, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.