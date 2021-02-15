Хунта у М'янмі судитиме держрадницю і президента.

Їм загрожує до трьох років тюремного ув’язнення за вигаданими звинуваченнями.

Аун Сан Су Чжи

Державна радниця М'янми Аун Сан Су Чжи, котру вважають національною лідеркою і фактичною керівницею країни, постане перед судом у середу, 17 лютого. Про це в понеділок, 15 лютого, повідомив журналістам її адвокат Кін Маун Зо, якого Національна ліга за демократію (НЛД) призначила репрезентувати інтереси Аун Сан Су Чжи і президента країни Віна М’їна. Їх обох затримали й ув’язнили військовики після державного перевороту й приходу до влади в країні.

«Я був поінформований окружним прокурором, що слухання відкладено до середи, коли закінчиться попереднє ув’язнення. Прокурор сказав, що під час слухання, яке пройде в режимі відеозв'язку, Аун Сан Су Чжі запитають, чи хоче вона, щоб адвокат представляв її в суді», – наводить слова адвоката видання Irrawaddy. Кін Маун Зо пояснив, що наразі суд відхилив його клопотання про представлення інтересів держрадниці і президента М'янми. Пізніше він додав, що Він М’їн також постане перед судом за допомогою відеозв'язку.

Третього лютого Аун Сан Су Чжи і Вінові М’їну були висунуті різні звинувачення. Зокрема, держрадниця звинувачується в порушенні закону про імпорт/експорт, оскільки під час обшуків у неї вдома були виявлені рації, які були ввезені незаконно в країну. Щодо президента, то в рапорті поліції говорилося, що під час пандемії коронавірусу він зі своєю дружиною відвідав багато районів країни, що є порушенням закону про ліквідацію наслідків стихійних лих. Якщо суд доведе їхню провину, то їм загрожуватиме трирічний термін тюремного ув'язнення. Окрім того, в підбурюванні до заколоту звинувачується заступник Аун Сан Су Чжі в НЛД Він Тхейн, котрий постане перед судом 19 лютого.

Тим часом м'янманські путчисти оголосили про зміни та доповнення до кількох розділів Кримінального кодексу, які, ймовірно, будуть використовуватися проти тих членів НЛД, котрі ініціюють протестні акції та створюють Рух громадянської непокори М'янми. Для цих законів, які мали широке трактування і регулярно застосовувалися для взяття під варту активістів, тепер буде приписано суворіше покарання. Дії протестувальників можуть трактуватися як такі, що перешкоджають успішній діяльності служб безпеки і правоохоронних органів. Відтак учасникам акцій може загрожувати до 20 років в'язниці. А за створення перешкод у роботі держслужбовців передбачається покарання у вигляді тюремного ув'язнення на термін до семи років.

Нагадаємо, що першого лютого у М'янмі було вчинено військовий переворот. Військовики взяли країну під свій контроль, затримали державну радницю Аун Сан Су Чжи, президента М'янми Віна М’їна та інших членів політичного керівництва – загалом близько трьох десятків осіб. У країні оголошено надзвичайний стан терміном на рік. Перший віцепрезидент М’їн Шве підписав заяву, згідно з якою державну владу передано головнокомандувачеві збройними силами М’їнові Аунові Хлаїнгу. Путчисти пояснили, що до запровадження надзвичайного стану призвели фальшування, які відбувалися на листопадових парламентських виборах. Вони заявили про наміри провести нові вибори після скасування режиму надзвичайного стану і сформувати новий уряд.