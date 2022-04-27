У М'янмі Аунг Сан Су Чжі засуджено до п'яти років ув'язнення.

Колишню лідерку країни військовий суд визнав винною у корупції.

 

 

Підконтрольний військовій хунті суд у М'янмі в середу, 27 квітня, виніс вирок колишній державній лідерці  Аунг Сан Су Чжі. Судді за кілька хвилин від початку засідання визнали її причетною до корупційних дій та засудили до п'яти років позбавлення волі. Про це повідомила телекомпанія CNN з покликом анонімні інформовані джерела. Призначене на 26 квітня оголошення вироку раніше було відкладено на один день без пояснення причин.

 

Ще рік тому проти 76-річної лауреатки Нобелівської премії миру Аунг Сан Су Чжі було порушено понад десяток справ про корупцію. І згаданий вирок став лише першим у цій низці. За кожним звинуваченням їй загрожує до 15 років ув'язнення.

 

Аунг Сан Су Чжі відкидає звинувачення в отриманні хабарів у вигляді золота та 600 тисяч доларів від одного з політиків. Вона назвала звинувачення «абсурдними». Судовий розгляд відбувається у закритому режимі. Адвокатам Су Чжі заборонено спілкуватися із журналістами.

 

Нагадаємо, що в М'янмі у першого лютому 2021 року було вчинено військовий переворот. Генерали обґрунтували путч нібито порушеннями на виборах 2020 року, внаслідок яких Су Чжі здобула переконливу перемогу.

 

Міжнародні правозахисники заявляють, що Аунг Сан Су Чжі стала жертвою показового процесу. На думку експертів, військова хунта має намір назавжди змусити замовкнути Су Чжи, яка свого часу провела багато років під домашнім арештом.

27.04.2022

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