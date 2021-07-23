Ця оборудка суперечить резолюції Генеральної Асамблеї ООН, ухваленій у червні.

Росія продає хунті М'янми військові літаки. Про це в п'ятницю, 23 липня, повідомило інформаційне агентство Interfax з покликом на коментар керівника російської Федеральної служби з військово-технічної співпраці Дмитра Шугая.

«Москва продовжує реалізацію планів щодо поставок М'янмі винищувачів Су-30 та навчально-бойових літаків Як-130 – зазначив Шугай. За його словами, зараз в ВПС М'янми вже експлуатуються бойові літаки МіГ-29 і Як-130 російського виробництва.

Ці поставки літаків з Росії суперечать рішенню Генеральної Асамблеї ООН, ухваленій 18 червня. Тоді 119 учасників засідання проголосували за схвалення резолюції, що закликає припинити поставки зброї до М'янми. Щоправда 36 країн, включно з Росією, Китаєм та Іраном, утрималися під час голосування. А Білорусь то й взагалі виступила проти.

Нагадаємо, що першого лютого цього року в М'янмі було вчинено державного перевороту, внаслідок якого до влади прийшли військовики. Вони оголосили про запровадження надзвичайного стану терміном на один рік. Цивільне керівництво держави було заарештоване. У республіці не припиняються масові протести проти путчистів, які жорстко придушуються військовиками. За даними базованої в Таїланді правозахисної організації «Асоціація допомоги політв'язням», в ході протестів загинуло близько 900 осіб, більше шести тисяч були затримані.

Тим не менше за цей час в М'янмі з візитом побували в різний час міністр оборони РФ Сергій Шойгу і його заступник Олександр Фомін. Наслідком візитів стало підписання угоди про постачання до М'янми зенітних ракетно-гарматних комплексів, розвідувальних безпілотників і радіолокаційних станцій. Нещодавно з візитом до Росії приїжджала і делегація військовиків з М'янми.