М'янманська поліція застрелила щонайменше двох протестувальників.

Понад три десятки отримали поранення внаслідок сутичок з поліцією.

 

 

У М'янмі в місті Мандалаї двох демонстрантів було вбито і близько тридцяти поранено, коли поліція відкрила вогонь бойовим набоями по учасниках мітингу проти правлячої хунти. Як повідомило Міжнародне французьке радіо RFI, це другий випадок загибелі протестувальників внаслідок сутичок з поліцією після військового перевороту, який було вчинено першого лютого. 

 

Напередодні в М'янмі померла 20-річна дівчина, яка дев’ятого лютого отримала кульове поранення в голову під час придушення мітингу протесту проти узурпації влади військовими. Вона стала першою загиблою маніфестанткою з часу путчу.

 

Другий випадок застосування бойової зброї проти учасників протесту стався під час рейду поліції на суднобудівному підприємстві в Мандалаї, другому за величиною місті країни в суботу, 20 лютого.

 

«Двоє людей загинули, в тому числі неповнолітній, який отримав вогнепальне поранення в голову. Ми нарахували також 30 поранених. Половина постраждалих була поранена бойовими кулями, інші – внаслідок застосування ґумових куль», – повідомили аґенції AFP місцеві рятувальники. За даними місцевих ЗМІ, під час рейду було заарештовано понад десять осіб.

 

Застосування насильства проти мирних маніфестантів засудив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель. «Я рішуче засуджую насильство, яке армія застосовує проти мирних демонстрантів. Я закликаю армію і поліцію негайно припинити насильство проти мирних мешканців», – йдеться в заяві Борреля, оприлюдненій у Twitter. Він додав, що на зустрічі в понеділок, 22 лютого, у Брюсселі міністрів закордонних справ Євроунії «обговорюватимуться останні події в М'янмі й будуть ухвалені відповідні рішення».

 

21.02.2021

До теми

Поширити
Збруч
Квантова механіка, свобода волі та гра "Життя"
Джон Горґан
Деякі думки з приводу смерті математика Джона Конвея.
20.02.21 | | Наука
Корифеї інтелектуального року. «The Yes Album» – 50
Ілько ЛЕМКО
Про гурт Yes не можна говорити без захоплення, це одні зі стовпів проґресивного чи артового року. Не помилимося, якщо назвемо Yes найвидатнішими представниками інтелектуального року.
19.02.21 | | Минуле
Перше відео часового кристала
Науковці вперше зафільмували «тікання» часового кристала в просторі й часі.
19.02.21 | | Наука
Соціологічний бульдозер Трампа
Максим МУЛЯР
Імпічмент Дональда Трампа прогнозовано провалився. Яка подальша доля може чекати на експрезидента і Республіканську партію?
19.02.21 | | У світі
Сім шедеврів Майдану
Володимир СЕМКІВ
Розмальовані щити, розписані каски, різнобарвні інсталяції, картини-експромти – Революція гідності залишила по собі витвори мистецтва, котрі сьогодні вже є історичними артефактами
19.02.21 | | Україна
Стоп машина
Тарас Прохасько
У дні, коли ми згадуємо і терор режиму, і спротив, і цінності, і права, і солідарність, і усіх легковажно убитих, хочу не забути і про Свидовець, і про Боржаву, і про Чорногору…
18.02.21 | | Дискурси
На саламандровій землі
Йоханан ПЕТРОВСЬКИЙ-ШТЕРН
Чому нас так тягне до того Чорткова та Бучача, Язлівця та Митниці, до випотрошених галицьких безпам'ятних містечок? Що то за сила, що робить нас приреченими на повернення невпинним обертанням «вічного календаря»?
18.02.21 | | Штука
Паперова магія симетрії
Дарія Альошкіна-Старух
Магія традиційної витинанки — моє джерело натхнення, тому навіть працюючи із сучасними образами, поєдную їх із давніми знаками. Одні з улюблених — символи води, землі, сонця. Образ дерева життя постійно зі мною — створила сотні його варіантів.
18.02.21 | | Штука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.