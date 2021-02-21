М'янманська поліція застрелила щонайменше двох протестувальників.

Понад три десятки отримали поранення внаслідок сутичок з поліцією.

У М'янмі в місті Мандалаї двох демонстрантів було вбито і близько тридцяти поранено, коли поліція відкрила вогонь бойовим набоями по учасниках мітингу проти правлячої хунти. Як повідомило Міжнародне французьке радіо RFI, це другий випадок загибелі протестувальників внаслідок сутичок з поліцією після військового перевороту, який було вчинено першого лютого.

Напередодні в М'янмі померла 20-річна дівчина, яка дев’ятого лютого отримала кульове поранення в голову під час придушення мітингу протесту проти узурпації влади військовими. Вона стала першою загиблою маніфестанткою з часу путчу.

Другий випадок застосування бойової зброї проти учасників протесту стався під час рейду поліції на суднобудівному підприємстві в Мандалаї, другому за величиною місті країни в суботу, 20 лютого.

«Двоє людей загинули, в тому числі неповнолітній, який отримав вогнепальне поранення в голову. Ми нарахували також 30 поранених. Половина постраждалих була поранена бойовими кулями, інші – внаслідок застосування ґумових куль», – повідомили аґенції AFP місцеві рятувальники. За даними місцевих ЗМІ, під час рейду було заарештовано понад десять осіб.

Застосування насильства проти мирних маніфестантів засудив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель. «Я рішуче засуджую насильство, яке армія застосовує проти мирних демонстрантів. Я закликаю армію і поліцію негайно припинити насильство проти мирних мешканців», – йдеться в заяві Борреля, оприлюдненій у Twitter. Він додав, що на зустрічі в понеділок, 22 лютого, у Брюсселі міністрів закордонних справ Євроунії «обговорюватимуться останні події в М'янмі й будуть ухвалені відповідні рішення».