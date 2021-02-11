Проти протестувальників у М'янмі застосовували бойові патрони.

Про це повідомила правозахисна організація Amnesty International.

                              

 

Поліція в М'янмі обстріляла учасників антиурядових акцій протесту бойовими патронами. Внаслідок цього була важко поранена одна людина. З таким твердженням в четвер, 11 лютого, виступила міжнародна правозахисна організація Amnesty International.

 

Згідно з наявними у неї відеозаписами і знимками, дев’ятого лютого м'янманські поліціянти застосували для розгону демонстрантів пістолет-кулемет BA-94 або BA-93 (м'янманський аналог Uzi). Інцидент трапився під час акції протесту в місті Нейп'їдо. Внаслідок обстрілу 19-річна демонстрантка була поранена в голову. За повідомленнями місцевих ЗМІ, її шанси на виживання мізерні.

 

«Важке поранення  дівчини стало наслідком того, що поліція М'янми застосовує бойові патрони проти мирних протестувальників. Ми перевірили матеріали зі соціальних мереж, на них поліція націлює зброю на демонстрантів, зовсім не рахуючись з ризиком для їхнього життя і здоров'я», – розповів голова кризового центру організації Сем Дабберлі (Sam Dubberley). Amnesty International закликає негайно припинити такі дії, характеризуючи їх як «надмірні і необґрунтовані». Правозахисники також вимагають розслідування застосування бойової зброї.

 

Нагадаємо, що масові акції протесту проходять в М'янмі четвертий день поспіль після захоплення військовиками влади в країні. Десятки тисяч людей вийшли у вівторок на загальнонаціональну демонстрацію, незважаючи на заборону збиратися більш ніж по чотири людини.

11.02.2021

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