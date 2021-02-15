Путін запевняє, що Росія "не кине Донбас, хай там що".

 

Президент Росії заявив про те, що Кремль не має наміру виходити із Донбасу. Путін закликав російські медії стати на підтримку окупаційних ідей в ОРДЛО. 

 

Про це йшлося на зустрічі Путіна з головними редакторами медій.

 

 

"На наших з вами плечах – кажу "наших з вами", тому що ви є четвертою владою, – велетенська відповідальність за Росію загалом. І перш ніж прийняти якесь рішення, ми мусимо подумати про наслідки будь-якого нашого кроку", – сказав Путін, згідно з повідомленням аґенції tass.ru.

 

Президент Росії додав: "Донбас ми не кинемо. Хай там що".

 

При тім Путін сказав, що йому "перед очима стоять люди, які отримали травми і ушкодження, особливо діти". Про українців, загиблих унаслідок російської агресії, не згадував.

 

15.02.2021

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