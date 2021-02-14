Галицькі хроніки COVID-19: 14 лютого.

 

Станом на 09:00 14 лютого, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 168 643 хворих на сovid-19. За минулу добу – 773 нових випадки: 483 – на Івано-Франківщині, 164 – на Львівщині та 126 – на Тернопіллі (проведено 467 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу зафіксовано вісім летальних випадків: одна людина померла на Львівщині, одна –  на Тернопільщині та шестеро в Івано-Франківській області. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,26%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

14 лютого (09:00): 39 519 випадків, 126 нових

(за даними Тернопільського ОЛЦ МОЗ України – 124 нові випадки)

м. Тернопіль – 17 осіб

Бережанський район – 13 осіб

Борщівський район – 4 особи

Бучацький район – 6 осіб

Гусятинський район – 4 особи

Заліщицький район – 21 особа

Збаразький район – 1 особа

Зборівський район – 3 особи

Козівський район – 3 особи

Кременецький район – 2 особи

Лановецький район – 7 осіб

Монастириський район – 9 осіб

Підволочиський район – 5 осіб

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 4 особи

Тернопільський район – 5 осіб

Чортківський район – 16 осіб

Шумський район – 3 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

14 лютого (09:00): 74 348 випадків, 164 нових

м. Львів – 89 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

14 лютого (09:00): 54 776 випадків, 483 нових

Івано-Франківськ – 69 осіб

Тисменицький район – 36 осіб

Надвірнянський район – 155 осіб

Косівський район – 33 особи

Калуський район – 30 осіб

Долинський район – 26 осіб

Тлумацький район – 1 особа

Галицький район – 5 осіб

Коломийський район – 39 осіб

Рожнятівський район – 12 осіб

Богородчанський район – 49 осіб

Городенківський район – 1 особа

Верховинський район – 18 осіб

Рогатинський район – 9 осіб

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 14 лютого, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

14.02.2021

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