Галицькі хроніки COVID-19: 14 лютого.

Станом на 09:00 14 лютого, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 168 643 хворих на сovid-19. За минулу добу – 773 нових випадки: 483 – на Івано-Франківщині, 164 – на Львівщині та 126 – на Тернопіллі (проведено 467 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано вісім летальних випадків: одна людина померла на Львівщині, одна – на Тернопільщині та шестеро в Івано-Франківській області. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,26%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 лютого (09:00): 39 519 випадків, 126 нових
(за даними Тернопільського ОЛЦ МОЗ України – 124 нові випадки)
м. Тернопіль – 17 осіб
Бережанський район – 13 осіб
Борщівський район – 4 особи
Бучацький район – 6 осіб
Гусятинський район – 4 особи
Заліщицький район – 21 особа
Збаразький район – 1 особа
Зборівський район – 3 особи
Козівський район – 3 особи
Кременецький район – 2 особи
Лановецький район – 7 осіб
Монастириський район – 9 осіб
Підволочиський район – 5 осіб
Підгаєцький район – 1 особа
Теребовлянський район – 4 особи
Тернопільський район – 5 осіб
Чортківський район – 16 осіб
Шумський район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 лютого (09:00): 74 348 випадків, 164 нових
м. Львів – 89 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 лютого (09:00): 54 776 випадків, 483 нових
Івано-Франківськ – 69 осіб
Тисменицький район – 36 осіб
Надвірнянський район – 155 осіб
Косівський район – 33 особи
Калуський район – 30 осіб
Долинський район – 26 осіб
Тлумацький район – 1 особа
Галицький район – 5 осіб
Коломийський район – 39 осіб
Рожнятівський район – 12 осіб
Богородчанський район – 49 осіб
Городенківський район – 1 особа
Верховинський район – 18 осіб
Рогатинський район – 9 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 14 лютого, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.14.02.2021