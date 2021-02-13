Галицькі хроніки COVID-19: 13 лютого.

 

Станом на 09:00 13 лютого, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 167 873 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1132 нових випадки: 668 – на Івано-Франківщині (проведено 1723 ПЛР-дослідження), 329 – на Львівщині (проведено 851 ПЛР-дослідження) та 135 – на Тернопіллі (проведено 644 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу зафіксовано 24 летальних випадки: 12 людей померло на Львівщині, двоє –  на Тернопільщині та семеро в Івано-Франківській області.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,26%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

13 лютого (09:00): 39 396 випадків, 135 нових

(за даними Тернопільського ОЛЦ МОЗ України 134 нові випадки)

м. Тернопіль – 29 осіб

Бережанський район – 7 осіб

Борщівський район – 9 осіб

Бучацький район – 3 особи

Гусятинський район – 7 осіб

Заліщицький район – 12 осіб

Збаразький район – 5 осіб

Козівський район – 4 особи

Кременецький район – 5 осіб

Монастириський район – 15 осіб

Теребовлянський район – 3 особи

Тернопільський район – 5 осіб

Чортківський район – 27 осіб

Шумський район – 3 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

12 лютого (09:00): 74 184 випадки, 329 нових

м. Львів – 161 особа

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

13 лютого (09:00): 54 293 випадки, 668 нових

м. Івано-Франківськ – 124 особи

Богородчанський район – 67 осіб

Верховинський район – 7 осіб

Галицький район – 12 осіб

Городенківський район – 15 осіб

Долинський район – 26 осіб

Калуський район – 55 осіб

Коломийський район – 183 особи

Косівський район – 45 осіб

Надвірнянський район – 75 осіб

Рожнятівський район – 10 осіб

Тисменицький район – 47 осіб

Тлумацький район – 2 особи

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 13 лютого, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

13.02.2021

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