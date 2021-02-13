Галицькі хроніки COVID-19: 13 лютого.

Станом на 09:00 13 лютого, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 167 873 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1132 нових випадки: 668 – на Івано-Франківщині (проведено 1723 ПЛР-дослідження), 329 – на Львівщині (проведено 851 ПЛР-дослідження) та 135 – на Тернопіллі (проведено 644 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 24 летальних випадки: 12 людей померло на Львівщині, двоє – на Тернопільщині та семеро в Івано-Франківській області.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,26%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
13 лютого (09:00): 39 396 випадків, 135 нових
(за даними Тернопільського ОЛЦ МОЗ України – 134 нові випадки)
м. Тернопіль – 29 осіб
Бережанський район – 7 осіб
Борщівський район – 9 осіб
Бучацький район – 3 особи
Гусятинський район – 7 осіб
Заліщицький район – 12 осіб
Збаразький район – 5 осіб
Козівський район – 4 особи
Кременецький район – 5 осіб
Монастириський район – 15 осіб
Теребовлянський район – 3 особи
Тернопільський район – 5 осіб
Чортківський район – 27 осіб
Шумський район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
12 лютого (09:00): 74 184 випадки, 329 нових
м. Львів – 161 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
13 лютого (09:00): 54 293 випадки, 668 нових
м. Івано-Франківськ – 124 особи
Богородчанський район – 67 осіб
Верховинський район – 7 осіб
Галицький район – 12 осіб
Городенківський район – 15 осіб
Долинський район – 26 осіб
Калуський район – 55 осіб
Коломийський район – 183 особи
Косівський район – 45 осіб
Надвірнянський район – 75 осіб
Рожнятівський район – 10 осіб
Тисменицький район – 47 осіб
Тлумацький район – 2 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 13 лютого, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
13.02.2021