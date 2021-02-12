Галицькі хроніки COVID-19: 12 лютого.

 

Станом на 09:00 12 лютого, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 166 741 хворого на сovid-19. За минулу добу – 1133 нових випадки: 592 – на Івано-Франківщині , 373 – на Львівщині та 168 – на Тернопіллі.

 

 

За минулу добу зафіксовано 24 летальних випадки: 14 людей померло на Львівщині, одна  на Тернопільщині та дев'ятеро в Івано-Франківській області. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,26%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

12 лютого (09:00): 39 261 випадок, 168 нових

м. Тернопіль – 41 особа

Бережанський район – 10 осіб

Борщівський район – 17 осіб

Бучацький район – 9 осіб

Гусятинський район – 6 осіб

Заліщицький район – 6 осіб

Збаразький район – 3 особи

Зборівський район – 1 особа

Козівський район – 2 особи

Кременецький район – 2 особи

Лановецький район – 7 осіб

Монастириський район – 20 осіб

Підволочиський район – 6 осіб

Підгаєцький район – 5 осіб

Теребовлянський район – 5 осіб

Тернопільський район – 4 особи

Чортківський район – 17 осіб

Шумський район – 5 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

12 лютого (09:00): 73 855 випадків, 373 нових

Львів – 127 осіб

Бродівський район – 1 особа

Городоцький район – 11 осіб

Дрогобицький район – 83 особи

Жидачівський район – 7 осіб

Жовківський район – 12 осіб

Золочівський район – 5 осіб

Кам'янка-Бузький район – 9 осіб

Миколаївський район – 17 осіб

Перемишлянський район – 4 особи

Пустомитівський район – 36 осіб

Самбірський район – 19 осіб

Сокальський район – 3 особи

Старосамбірський район – 6 осіб

Стрийський район – 18 осіб

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 14 осіб

 

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

12 лютого (09:00): 53 625 випадків, 592 нових

 

Івано-Франківськ – 105 осіб

Тисменицький район – 61 особа

Надвірнянський район – 111 осіб

Косівський район – 40 осіб

Калуський район – 26 осіб

Долинський район – 39 осіб

Тлумацький район – 1 особа

Галицький район – 9 осіб

Коломийський район – 141 особа

Рожнятівський район – 6 осіб

Богородчанський район – 40 осіб

Рогатинський район – 13 осіб

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 12 лютого, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

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