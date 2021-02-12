Галицькі хроніки COVID-19: 12 лютого.

Станом на 09:00 12 лютого, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 166 741 хворого на сovid-19. За минулу добу – 1133 нових випадки: 592 – на Івано-Франківщині , 373 – на Львівщині та 168 – на Тернопіллі.
За минулу добу зафіксовано 24 летальних випадки: 14 людей померло на Львівщині, одна – на Тернопільщині та дев'ятеро в Івано-Франківській області. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,26%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
12 лютого (09:00): 39 261 випадок, 168 нових
м. Тернопіль – 41 особа
Бережанський район – 10 осіб
Борщівський район – 17 осіб
Бучацький район – 9 осіб
Гусятинський район – 6 осіб
Заліщицький район – 6 осіб
Збаразький район – 3 особи
Зборівський район – 1 особа
Козівський район – 2 особи
Кременецький район – 2 особи
Лановецький район – 7 осіб
Монастириський район – 20 осіб
Підволочиський район – 6 осіб
Підгаєцький район – 5 осіб
Теребовлянський район – 5 осіб
Тернопільський район – 4 особи
Чортківський район – 17 осіб
Шумський район – 5 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
12 лютого (09:00): 73 855 випадків, 373 нових
Львів – 127 осіб
Бродівський район – 1 особа
Городоцький район – 11 осіб
Дрогобицький район – 83 особи
Жидачівський район – 7 осіб
Жовківський район – 12 осіб
Золочівський район – 5 осіб
Кам'янка-Бузький район – 9 осіб
Миколаївський район – 17 осіб
Перемишлянський район – 4 особи
Пустомитівський район – 36 осіб
Самбірський район – 19 осіб
Сокальський район – 3 особи
Старосамбірський район – 6 осіб
Стрийський район – 18 осіб
Турківський район – 1 особа
Яворівський район – 14 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
12 лютого (09:00): 53 625 випадків, 592 нових
Івано-Франківськ – 105 осіб
Тисменицький район – 61 особа
Надвірнянський район – 111 осіб
Косівський район – 40 осіб
Калуський район – 26 осіб
Долинський район – 39 осіб
Тлумацький район – 1 особа
Галицький район – 9 осіб
Коломийський район – 141 особа
Рожнятівський район – 6 осіб
Богородчанський район – 40 осіб
Рогатинський район – 13 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 12 лютого, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
12.02.2021