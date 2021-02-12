Минулої доби на Донбасі загинуло двоє військовиків.

 

Минулої доби на Донбасі у зоні проведення операції Об’єднаних сил загинуло двоє українських військовиків. Штаб зафіксував п’ять порушень режиму припинення вогню.

 

Про це йдеться у повідомленні пресцентру штабу ООС.

 

Олександр Глушко із 59-ї бригади – жертва снайперського обстрілу 

 

Так, неподалік від поселення Зайцеве контрольовані Росією збройні формування здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників зі снайперської зброї. Від пострілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїну надали першу медичну допомогу, та, на жаль, від отриманих поранень він помер під час евакуації до шпиталю.

 

Поблизу Новомихайлівки ворог відкривав вогонь з великокаліберного кулемета. Внаслідок обстрілу один із захисників України загинув.

 

Неподалік від Водяного, що на Приазов’ї, контрольовані Росією загони відкривали вогонь у бік українських позицій із ручного протитанкового гранатомета. А в районі Авдіївки ворог здійснив кілька пострілів з підствольного гранатомета. Поблизу Луганського окупанти вели вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета.

 

Штаб відзвітувався, що на прицільні обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники надавали адекватну відповідь.

 

Полтавська обласна адміністрація повідомила ім'я воїна, застреленого снайпером біля Зайцевого, – солдат 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ Олександр Глушко.

 

Під Новомихайлівкою загинув військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Владислав Лященко, поінформувала пресова служба підрозділу.

 

 

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