Росія готова до розриву відносин з Євроунією.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сргій Лавров.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в п'ятницю, 12 лютого, заявив про готовність Москви розірвати відносини з Європейською Унією. Ці його слова пролунали в етері програми «СоловьевLive».

На запитання модератора про можливість того, що Москва розірве взаємин з Брюсселем, шеф російської дипломатії відповів: «Ми виходимо з того, що ми готові. Якщо ми ще раз побачимо, як ми вже відчували неодноразово, що в якихось галузях накладаються санкції, які створюють ризики для нашої економіки, в тому числі в найчутливіших сферах».

Лавров зазначив, що Москва не прагне світової ізоляції, але готова до такого сценарію. «Ми не хочемо ізолюватися від світового життя, але треба бути готовим до цього. Хочеш миру – готуйся до війни», – додав російський міністр.

Відносини Росії і Європейської Унії за останні тижні відчутно загострилися на тлі історії з отруєнням і арештом опозиціонера Олексія Навального. Так, МЗС Росії п’ятого лютого оголосило персонами нон ґрата трьох працівників дипломатичних представництв Німеччини, Польщі та Швеції. Російська сторона звинуватила їх в участі в акціях протесту 23 січня в Москві і Санкт-Петербурзі. Берлін, Стокгольм і Варшава у відповідь повідомили про висилку трьох російських дипломатів.

А верховний представник Євроунії зі зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель після триденного візиту до Москви звинуватив російську владу у відсутності готовності до діалогу. «Європа і Росія рухаються в різні боки. Росія бачить в демократичних цінностях екзистенціальну загрозу», – заявив Боррель.