Візит глави дипломатії ЄУ до Москви завершився цілковитим провалом.

За словами Борреля, Євроунія і Росія рухаються в різні боки, Москва бачить в демократичних цінностях загрозу.

Верховний представник Європейської Унії зі зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель після поїздки до Москви звинуватив владу Росії у відсутності готовності до діалогу. «Мій візит до Москви лише підтвердив, що Росія не бажає скористатися з можливості вести конструктивніший діалог з ЄУ. Це викликає жаль, і нам доведеться зробити висновки – написав шеф європейської дипломатії на своїй сторінці у Twitter.

За словами Борреля, його зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим засвідчила, що «Європа і Росія рухаються в різні боки». На думку Борреля, Росія «бачить в демократичних цінностях екзистенціальну загрозу». «Часом дискусія з моїм російським колегою досягала високого рівня напруженості, оскільки я закликав до негайного і беззастережного звільнення пана Навального, а також до повного і неупередженого розслідування замаху на нього», – процитувала його слова телерадіокомпанія Deutsche Welle.

Жозеп Боррель закликав країни-члени Євроунії відреагувати на висилку трьох європейських дипломатів з Росії. «Оголошення Москвою співробітників дипломатичних представництв Німеччини, Польщі та Швеції персонами нон ґрата вказує на те, що Росія не хоче скористатися шансом до конструктивнішого діалогу. Це не є несподіванкою, проте викликає жаль», – підкреслив Боррель.

«Як надалі вибудовувати відносини з Росією, вирішуватимуть країни Євроунії», – зазначив Боррель. Він не відкидає запровадження додаткових антиросійських санкцій.