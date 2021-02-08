Візит глави дипломатії ЄУ до Москви завершився цілковитим провалом.

За словами Борреля, Євроунія і Росія рухаються в різні боки, Москва бачить в демократичних цінностях загрозу.

 

 

Верховний представник Європейської Унії зі зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель після поїздки до Москви звинуватив владу Росії у відсутності готовності до діалогу. «Мій візит до Москви лише підтвердив, що Росія не бажає скористатися з можливості вести конструктивніший діалог з ЄУ. Це викликає жаль, і нам доведеться зробити висновки – написав шеф європейської дипломатії на своїй сторінці у Twitter.

 

За словами Борреля, його зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим засвідчила, що «Європа і Росія рухаються в різні боки». На думку Борреля, Росія «бачить в демократичних цінностях екзистенціальну загрозу». «Часом дискусія з моїм російським колегою досягала високого рівня напруженості, оскільки я закликав до негайного і беззастережного звільнення пана Навального, а також до повного і неупередженого розслідування замаху на нього», – процитувала його слова телерадіокомпанія Deutsche Welle.

 

Жозеп Боррель закликав країни-члени Євроунії відреагувати на висилку трьох європейських дипломатів з Росії. «Оголошення Москвою співробітників дипломатичних представництв Німеччини, Польщі та Швеції персонами нон ґрата вказує на те, що Росія не хоче скористатися шансом до конструктивнішого діалогу. Це не є несподіванкою, проте викликає жаль», – підкреслив Боррель.

 

«Як надалі вибудовувати відносини з Росією, вирішуватимуть країни Євроунії», – зазначив Боррель. Він не відкидає запровадження додаткових антиросійських санкцій.

08.02.2021

До теми

Поширити
Збруч
Онлайн у доданій вартості театру
Уляна Мороз
Хороший театр ляльок – гарне, розумне, вартісне, неймовірно красиве мистецтво, яке здатне зацікавити піврічну дитину й водночас розповісти філософську історію для інтелектуалів.
06.02.21 | | Штука
Шимпанзе, що подружилися, спільно йдуть у бій
Сильні соціальні зв’язки підвищують готовність приматів долучитися до інших у боротьбі.
06.02.21 | | Наука
Пульсуючий імпульс
Василь МАХНО
Поезію неможливо розтлумачити, описати чи переказати, бо тоді, як тільки ми намагаємося це вчинити – вона зникає, як імпульс світла, надісланий нам із безмежного космосу
06.02.21 | | Дискурси
М'янманський путч
Максим МУЛЯР
Першого лютого в М'янмі було вчинено путч. Ймовірно, що м'янманські події стали наслідком протистояння між Вашінґтоном і Пекіном.
05.02.21 | | У світі
Час дежавю
Ярослав Підгора-Гвяздовський
Передивлятися вже переглянуте – окрема історія, що дає розуму і душі часом більше пізнання нового, особливо, якщо фільми були переглянуті по діагоналі, без належної уваги, вдумливого перетравлення сірою речовиною і подальшої абсорбції. Виявляється, є багато чого, про що ми забули, не знали, проґавили.
04.02.21 | | Штука
Двадцять років по тім
Тарас Прохасько
Футурологічна стаття 2003 року оповідала про професії, які будуть потрібними у 2021-му. На десятій позиції була професія психотерапевта домашніх тварин
04.02.21 | | Дискурси
Увертюра до президентських виборів
Юрко ТИМЧУК
Найпростіше пояснення нинішніх подій лежить у площині такої любої в постіндустріальному, постмодерному і постінформаційному суспільстві конспірології. Надто ефектно співпали у часі події.
04.02.21 | | Україна
Слабкі місця ракових клітин
Білок KIF18A дає змогу виживати клітинам пухлини, незважаючи на неправильну кількість хромосом.
03.02.21 | | Наука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.