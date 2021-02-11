Галицькі хроніки COVID-19: 11 лютого.

Станом на 09:00 11 лютого, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 165 608 хворих на сovid-19. За минулу добу – 954 нових випадки: 482 – на Івано-Франківщині (проведено 1775 ПЛР-досліджень), 319 – на Львівщині (проведено 1385 ПЛР-досліджень) та 153 – на Тернопіллі (проведено 657 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 22 летальних випадки: дев'ятеро людей померло на Львівщині, четверо – на Тернопільщині та дев'ятеро в Івано-Франківській області. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,26%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
11 лютого (09:00): 39 093 випадки, 153 нових
м. Тернопіль – 33 особи
Бережанський район – 14 осіб
Борщівський район – 11 осіб
Бучацький район – 7 осіб
Гусятинський район – 2 особи
Заліщицький район – 15 осіб
Збаразький район – 2 особи
Козівський район – 4 особи
Кременецький район – 6 осіб
Монастириський район – 14 осіб
Підволочиський район – 7 осіб
Підгаєцький район – 7 осіб
Теребовлянський район – 3 особи
Тернопільський район – 10 осіб
Чортківський район – 16 осіб
Шумський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
11 лютого (09:00): 73 482 випадки, 319 нових
Львів – 148 осіб
Бродівський район – 4 особи
Буський район – 2 особи
Дрогобицький район – 38 осіб
Жидачівський район – 2 особи
Жовківський район – 9 осіб
Золочівський район – 6 осіб
Кам'янко-Бузький район – 8 осіб
Миколаївський район – 5 осіб
Мостиський район – 2 особи
Перемишлянський район – 5 осіб
Пустомитівський район – 28 осіб
Радехівський район – 6 осіб
Самбірський район – 14 особи
Сокальський район – 26 осіб
Старосамбірський район – 3 особи
Стрийський район – 3 особи
Турківський район – 1 особа
Яворівський район – 9 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
11 лютого (09:00): 53 033 випадки, 482 нових
м. Івано-Франківськ – 116 осіб
Тисменицький район – 52 особи
Надвірнянський район – 70 осіб
Снятинський район – 11 осіб
Косівський район – 28 осіб
Калуський район – 19 осіб
Долинський район – 17 осіб
Тлумацький район – 2 особи
Галицький район – 27 осіб
Коломийський район – 19 осіб
Рожнятівський район – 4 особи
Богородчанський район – 97 осіб
Городенківський район – 9 осіб
Верховинський район – 1 особа
Рогатинський район – 10 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 11 лютого, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
11.02.2021