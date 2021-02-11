Галицькі хроніки COVID-19: 11 лютого.

 

Станом на 09:00 11 лютого, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 165 608 хворих на сovid-19. За минулу добу – 954 нових випадки: 482 – на Івано-Франківщині (проведено 1775 ПЛР-досліджень), 319 – на Львівщині (проведено 1385 ПЛР-досліджень) та 153 – на Тернопіллі (проведено 657 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу зафіксовано 22 летальних випадки: дев'ятеро людей померло на Львівщині, четверо  на Тернопільщині та дев'ятеро в Івано-Франківській області. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,26%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

11 лютого (09:00): 39 093 випадки, 153 нових

 

м. Тернопіль – 33 особи

Бережанський район – 14 осіб

Борщівський район – 11 осіб

Бучацький район – 7 осіб

Гусятинський район – 2 особи

Заліщицький район – 15 осіб

Збаразький район – 2 особи

Козівський район – 4 особи

Кременецький район – 6 осіб

Монастириський район – 14 осіб

Підволочиський район – 7 осіб

Підгаєцький район –  7 осіб

Теребовлянський район – 3 особи

Тернопільський район – 10 осіб

Чортківський район – 16 осіб

Шумський район – 2 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

11 лютого (09:00): 73 482 випадки, 319 нових

Львів – 148 осіб

Бродівський район – 4 особи

Буський район – 2 особи

Дрогобицький район – 38 осіб

Жидачівський район – 2 особи

Жовківський район – 9 осіб

Золочівський район – 6 осіб

Кам'янко-Бузький район – 8 осіб

Миколаївський район – 5 осіб

Мостиський район – 2 особи

Перемишлянський район – 5 осіб

Пустомитівський район – 28 осіб

Радехівський район – 6 осіб

Самбірський район – 14 особи

Сокальський район – 26 осіб

Старосамбірський район – 3 особи

Стрийський район – 3 особи

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 9 осіб

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

11 лютого (09:00): 53 033 випадки, 482 нових

 

м. Івано-Франківськ – 116 осіб

Тисменицький район – 52 особи

Надвірнянський район – 70 осіб

Снятинський район – 11 осіб

Косівський район – 28 осіб

Калуський район – 19 осіб

Долинський район – 17 осіб

Тлумацький район – 2 особи

Галицький район – 27 осіб

Коломийський район – 19 осіб

Рожнятівський район – 4 особи

Богородчанський район – 97 осіб

Городенківський район – 9 осіб

Верховинський район – 1 особа

Рогатинський район – 10 осіб

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 11 лютого, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

11.02.2021

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