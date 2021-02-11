"Слуги народу" пропонують скасувати штрафи за порушення мовного закону.

Народні депутати від партії "Слуга народу" зареєстрували два законопроєкти, котрі пропонують скасувати штрафи за порушення закону про забезпечення функціонування української мови як державної у сфері послуг.

Про це йдеться у законопроєктах №4638 і №4638-2.

Автори проєкту №4638 (Бужанський, Дубінський, Брагар, Гетманцев та інші) пропонують вилучити з 57-ї статті закону пункти, які стосуються накладання штрафів за порушення закону. Натомість автори альтернативного проєкту №4638-2 (голова партії Корнієнко, голова гуманітарного комітету Потураєв) пропонують відкласти штрафи на півтора року. Своє рішення парламентарі пояснюють прагненням полегшити умови ведення господарської діяльності під час пандемії.

Громадська ініціатива "Мова об'єднує" закликала Президента України Володимира Зеленського дезавуювати ініціативу своїх соратників.

"Попри шалені спроби дискредитувати закон і заклики промосковських сил до його саботажу, цей процес не лише не спричинив серйозних конфліктів, а й здобув підтримку більшості громадян України... Замість того, щоб зміцнювати цю єдність, влада вирішила спотворити закон, позбавивши мільйони українців дієвого механізму захисту права на мову", – ідеться у заяві.

"Залиште в спокої закон про мову. Не сійте вітер, бо пожнете бурю", – застерегли автори звернення.