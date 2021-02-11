"Слуги народу" пропонують скасувати штрафи за порушення мовного закону.

Народні депутати від партії "Слуга народу" зареєстрували два законопроєкти, котрі пропонують скасувати штрафи за порушення закону про забезпечення функціонування української мови як державної у сфері послуг.
Про це йдеться у законопроєктах №4638 і №4638-2.
Автори проєкту №4638 (Бужанський, Дубінський, Брагар, Гетманцев та інші) пропонують вилучити з 57-ї статті закону пункти, які стосуються накладання штрафів за порушення закону. Натомість автори альтернативного проєкту №4638-2 (голова партії Корнієнко, голова гуманітарного комітету Потураєв) пропонують відкласти штрафи на півтора року. Своє рішення парламентарі пояснюють прагненням полегшити умови ведення господарської діяльності під час пандемії.
Громадська ініціатива "Мова об'єднує" закликала Президента України Володимира Зеленського дезавуювати ініціативу своїх соратників.
"Попри шалені спроби дискредитувати закон і заклики промосковських сил до його саботажу, цей процес не лише не спричинив серйозних конфліктів, а й здобув підтримку більшості громадян України... Замість того, щоб зміцнювати цю єдність, влада вирішила спотворити закон, позбавивши мільйони українців дієвого механізму захисту права на мову", – ідеться у заяві.
"Залиште в спокої закон про мову. Не сійте вітер, бо пожнете бурю", – застерегли автори звернення.
#дослівно
УВАГА! «СЛУГИ НАРОДУ» АТАКУЮТЬ ЗАКОН ПРО МОВУ!
Президентська партія розпочала безпрецедентну атаку на закон про мову.
Після провалу спроб законсервувати російську мову в освіті «слуги народу» вирішили зруйнувати механізм захисту права на отримання послуг державною мовою.
З 16 січня 2021 року це право нарешті захищене законом. Інформація і послуги надаються українською мовою за замовчуванням. При цьому закон не обмежує дублювання інформації чи індивідуальне обслуговування клієнта на його прохання будь-якою мовою.
Перехід сфери послуг на українську мову помітний неозброєним оком. Попри шалені спроби дискредитувати закон і заклики промосковських сил до його саботажу, цей процес не лише не спричинив серйозних конфліктів, а й здобув підтримку більшості громадян України.
За даними свіжого опитування КМІС, норми закону про українську мову у сфері послуг підтримують 62% громадян України, не підтримують – лише 34%. Це в рази перевищує рейтинг будь-якої партії чи політика і вкотре доводить, що мова об’єднує Україну.
Замість того, щоб зміцнювати цю єдність, влада вирішила спотворити закон, позбавивши мільйони українців дієвого механізму захисту права на мову. Механізму, який передбачає попередження за перше зафіксоване порушення, і штраф – за повторне.
25 січня група українофобів з фракції «Слуга народу» (Бужанський, Дубінський, Шевченко, Брагар, Качура, Гетманцев та ін.) зареєструвала законопроєкт №4638, що передбачає скасування штрафів за порушення права на послуги українською мовою.
9 лютого інша група «слуг народу» (в т.ч. голова партії Корнієнко, заступник голови фракції Кравчук та голова гуманітарного комітету Ради Потураєв) зареєструвала проєкт №4638-2, відмінність якого у тому, що механізм захисту мови не скасовується зовсім, але відкладається на півтора року.
Обидва проєкти знищують систему захисту мовних прав українців, яка вже діє.
Закон перетворюється на декларацію, яку можна безкарно порушувати.
Офіс Зеленського непублічно, але активно підтримує ці антиукраїнські проєкти – наступ на мову курується з найвищих державних кабінетів.
Громадянська спільнота «Мова об’єднує» закликає Президента Зеленського, партію «Слуга народу», всіх депутатів, які внесли законопроєкти про зміни до закону про мову, відмовитися від своїх безвідповідальних планів, відкликати і зняти з порядку денного ці провокаційні законопроєкти.
Залиште в спокої закон про мову.
Не сійте вітер, бо пожнете бурю.
Ми закликаємо кожну людину й спільноту, які готові боронити своє право на мову, мобілізуватися для опору планам влади.
Просимо поширити цей заклик і стежити за новинами.
Якщо вони не отямляться, їх зупинить лише наш рішучий опір.
11.02.2021