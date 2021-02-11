Через негоду школи Львова та області переходять на дистанційне навчання.

Через значне погіршення погодних умов сьогодні, 11 лютого, у Львові організували чергові класи у школах та чергові групи у дитсадках, щоб батьки, які не можуть залишити дітей удома, змогли привести їх у навчальний заклад. У п’ятницю, 12 лютого, та у понеділок, 15 лютого, у школах буде організоване дистанційне навчання, відповідно до рішення міського штабу з боротьби із наслідками негоди.

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«Школи і садочки мають бути відкриті, щоб батьки, які не мають з ким залишити дітей, могли привести їх до навчального закладу. Однак навчальний процес потрібно рекомендувати максимально проводити дистанційно, щоб мінімізувати кількість людей на вулицях», – сказав під час засідання штабу міський голова Львова Андрій Садовий.

За інформацією начальниці управління освіти Львова Зоряни Довганик, у четвер, 11 лютого, 27 шкіл міста проводили навчання дистанційно, у 32 – змішана форма навчання. 68 шкіл здійснюють очне навчання. До шкіл сьогодні прийшли близько 65% учнів: переважно в навчальних закладах займаються діти початкової школи, яких нема з ким залишити вдома. Заклади дошкільної освіти працюють всі, однак кількість присутніх дітей в садочках не перевищує 30%.

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Батькам учнів в електронних щоденниках та у месенджерах адміністрації шкіл уже почали розсилати повідомлення про перехід на дистанційне навчання у найближчі дні.

На Львівщині департамент освіти та науки Львівської облдержадміністрації рекомендував усім закладам освіти перевести навчання в онлайн-режим.

«З метою запобігти переохолодженню учасників освітнього процесу та відповідно до пропозицій обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, рекомендуємо організувати освітній процес у режимі з використанням технологій дистанційного навчання», – зазначив директор департаменту освіти і науки Львівської ОДА Олег Паска.

Віддалене навчання радять почати від 12 лютого. Відповідного листа надіслали в усі органи управління освіти.