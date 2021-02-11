Через негоду школи Львова та області переходять на дистанційне навчання.

 

Через значне погіршення погодних умов сьогодні, 11 лютого, у Львові організували чергові класи у школах та чергові групи у дитсадках, щоб батьки, які не можуть залишити дітей удома, змогли привести їх у навчальний заклад. У п’ятницю, 12 лютого, та у понеділок, 15 лютого, у школах буде організоване дистанційне навчання, відповідно до рішення міського штабу з боротьби із наслідками негоди.

 

Фото https://city-adm.lviv.ua

 

«Школи і садочки мають бути відкриті, щоб батьки, які не мають з ким залишити дітей, могли привести їх до навчального закладу. Однак навчальний процес потрібно рекомендувати максимально проводити дистанційно, щоб мінімізувати кількість людей на вулицях», – сказав під час засідання штабу міський голова Львова Андрій Садовий.

 

За інформацією начальниці управління освіти Львова Зоряни Довганик, у четвер, 11 лютого, 27 шкіл міста проводили навчання дистанційно, у 32 – змішана форма навчання. 68 шкіл здійснюють очне навчання. До шкіл сьогодні прийшли близько 65% учнів: переважно в навчальних закладах займаються діти початкової школи, яких нема з ким залишити вдома. Заклади дошкільної освіти працюють всі, однак кількість присутніх дітей в садочках не перевищує 30%.

 

Фото www.facebook.com/chotootvas

 

Батькам учнів в електронних щоденниках та у месенджерах адміністрації шкіл уже почали розсилати повідомлення про перехід на дистанційне навчання у найближчі дні.

 

На Львівщині департамент освіти та науки Львівської облдержадміністрації рекомендував усім закладам освіти перевести навчання в онлайн-режим.

 

«З метою запобігти переохолодженню учасників освітнього процесу та відповідно до пропозицій обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, рекомендуємо організувати освітній процес у режимі з використанням технологій дистанційного навчання», – зазначив директор департаменту освіти і науки Львівської ОДА Олег Паска.

 

Віддалене навчання радять почати від 12 лютого. Відповідного листа надіслали в усі органи управління освіти.

 

11.02.2021

До теми

Поширити
Збруч
Америка в театральному кадрі
   Маріанна Челецька
Сила нової режисерської постановки Алли Федоришиної у тому, що кожен із глядачів театру «Воскресіння» може по-новому відкрити Америку для себе й не соромитися своїх емоцій, які, можливо, раптом перевернуть світ, який досі сприймаємо, як завчену формулу «так має бути».
10.02.21 | | Штука
На те світло не можна…
Роксолана Жаркова
І поки хтось нам вигадуватиме слова (або підкидатиме їх, ніби м’ячі – малі і трохи більші: на, ловіть!..), хочеться поблукати у текстах Сергія Осоки, ніби в глибоких річках, де багато гладесеньких доброоких линів і шорстких, трохи колючих днів.
09.02.21 | | Штука
Шахрайство по-провінційному
Мар'ян ХОМЯК
Як ошусти дурили нарід в Мостиському повіті: сюжети останньої чверті позаминулого – першої третини минулого століть
09.02.21 | | Минуле
Творець урочистостей
Мирослав МАРИНОВИЧ
Нарешті спитаймо себе: чому, попри неймовірну кількість втілених проєктів, ця постать лише тепер, по його смерті, вражає своєю масштабністю? До дев'ятин по Сергієві Проскурні.
09.02.21 | | Галичина
Вибрики ретроградного Меркурія
Юрко ТИМЧУК
Котермак, і він же Юрій Дрогобич, міг би зараз все пояснити депресивною Венерою, шизоїдним Марсом чи обсесивно-компульсивним Сатурном. Проте Котермака нема – і доводиться лаштувати астрологію, як вже вийде
09.02.21 | | Україна
Контакт з прибульцями вже відбувся – і це не жарт
Аві Леб
У розмові з Scientific American професор Аві Леб пояснює свою шокуючу гіпотезу і розповідає про кризу в науці.
08.02.21 | | Наука
Знак питання як герой
Христина Рутар
Широко анонсований театральний проєкт «Українська Одіссея», у рамках якого одна команда митців має намір створити 5 вистав-епізодів у Києві, Львові, Харкові, Одесі та Києві, долучивши до співпраці різних виконавців, нещодавно в Театрі Лесі Українки у Львові представив прем’єру другого епізоду.
07.02.21 | | Штука
Онлайн у доданій вартості театру
Уляна Мороз
Хороший театр ляльок – гарне, розумне, вартісне, неймовірно красиве мистецтво, яке здатне зацікавити піврічну дитину й водночас розповісти філософську історію для інтелектуалів.
06.02.21 | | Штука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.