На основних трасах Західної України через снігопад обмежили рух вантажівок.

На території Львівської області у четвер, 11 лютого, у зв’язку зі снігопадом, з міркувань безпеки дорожнього руху та для забезпеченння ефективної роботи снігоприбиральної техніки Служба автомобільних доріг ввела обмеження руху вантажівок на семи автодорогах державного значення.

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Обмеженння для руху вантажівок на Львівщині діють на таких дорогах:

– М-06 Київ – Чоп 529+455 – 583+000 (Гамалівївка – Миколаїв);

– М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська 40 км+338 – 113 км+260 метрів, 129 км+807 – 191+877;

– М-10 Львів – Краковець 7 км+993 – 69 км+961 м;

– М-11 Львів – Шегині 9 км+128 – 80 км + 761м;

– Н-13 Львів – Самбір – Ужгород 0 км + 000 м – 146 км + 204 м;

– Н-17 Львів – Радехів – Луцьк 0 км + 000 м – 69 км+434 м

– P-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква 89 км+538 м – 159 км +780.

На Прикарпатті через мокрий сніг Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області обмежила рух великогабаритного транспорту на автодорозі Н-09 Мукачево — Львів на ділянці від міста Рогатин до межі Львівської області.

Служба автомобільних доріг у Тернопільській області ввела обмеження для руху вантажівок на трьох автодорогах державного значення:

– М-09 (Тернопіль – Львів – Рава-Руська);

– М-12 (Стрий – Знам'янка);

– М-19 (Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече).

Служба автодоріг Закарпатської області встановила обмеження на рух вантажівок на ділянці траси М-06 Київ – Чоп, від Сваляви до межі Львівської області в Нижніх Воротах.

Водіям вантажівок рекомендують перечекати негоду можна на спеціальних майданчиках, розташованих вздовж трас. Про зняття обмежень обіцяють повідомити додатково.

Фото www.facebook.com/lvivpolice

Зазначимо, через погіршення погодних умов на Львівщині оголошене штормове попередження.

Фото www.facebook.com/lvivpolice

Нагадаємо, найближчими днями на Львівщині очікуються сильні снігопади, а температура повітря опуститься до - 20°С.