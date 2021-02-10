Лукашенко ліквідовував своїх опонентів навіть за кордоном.

Як стало відомо, для цього використовувався спецпідрозділ Міноборони Білорусі.

Активісти неурядової організації BYPOL стверджують, покликаючись на інформацію, яка є в їхньому розпорядженні, що в Міністерстві оборони Білорусі діяв спеціальний підрозділ, який, зокрема, займався фізичним знищенням політичних опонентів президента Олександра Лукашенка за кордоном. Про це повідомляють в телеграм-каналі проєкту.

BYPOL об'єднує колишніх співробітників силових відомств Білорусі. Вони публічно або непублічно заявили про свою незгоду з режимом і звільнилися з органів. Деякі з них виїхали за кордон, інші залишаються в Білорусі. BYPOL також займається деанонімізацією білоруських силовиків, які беруть участь в придушенні протестів.

За даними організації, згаданий підрозділ – це дев'ятий відділ Головного розвідувального управління (ГРУ) Генерального штабу Міністерства оборони. Він був створений в умовах абсолютної секретності 2014 року за ініціативою начальника Генштабу – першого заступника міністра оборони Білорусі Олега Белоконєва.

Стверджується, що одним зі завдань цього підрозділу є проведення «точкових операцій за кордоном». «Про рівень секретності підрозділу свідчить той факт, що чинний міністр оборони Хренін В. Г. дізнався про його існування щойно після призначення на посаду», ­­– йдеться в повідомленні організації.

BYPOL вказує, що кожен співробітник підрозділу зобов'язаний пройти навчання на військово-дипломатичному факультеті Військової академії або в Інституті національної безпеки КДБ. Під час підготовки майбутні кілери мешкають і навчаються на окремому закритому поверсі. Доступ до їхніх кімнат і аудиторій має обмежене коло викладачів.

Як стверджується, навчання триває три роки і передбачає вивчення двох іноземних мов, а також агентурних дисциплін. Всі співробітники підрозділу проходять водолазну і парашутну підготовку «з метою забезпечення таємного проникнення в іноземну державу повітряним або водним шляхом».