Голові Івано-Франківського суду прислали хабар рекомендованим листом.


Голові Івано-Франківського апеляційного суду намагалися передати хабар у розмірі 1 тисяча гривень рекомендованим листом. Вища рада правосуддя звернулася до Офісу Генпрокурора з проханням розслідувати злочин за фактами, викладеними у повідомленні голови суду Богдана Гриновецького.

 

Фото https://kurs.if.ua


На початку грудня Богдан Гриновецький заявив у Вищу раду правосуддя та Офіс Генпрокурора, що на адресу Івано-Франківського апеляційного суду рекомендованим листом надійшла заява громадянина. Також у конверті було виявлено 1 тисячу гривень. 

 

Керівниця апарату суду повідомила про цю подію поліцію. Слідчо-оперативна група провела у приміщенні суду необхідні процесуальні дії і розпочала з’ясування обставин.

 

«Ці обставини мають ознаки неправомірного впливу на апеляційний суд, оскільки в провадженні суду перебувала апеляційна скарга громадянина на рішення Рожнятівського районного суду про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою», - заявив Богдан Гриновицький до ВРП.

 

Фото www.facebook.com/ifacourt

 

За його інформацією, колегія апеляційного суду розглядала згадувану справу 17 листопада. До своєї заяви Гриновецький додав копії конверта, заяви і протокол огляду місця події.


24 грудня 2020 року Івано-Франківська місцева прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом втручання в діяльність суддів вказаного суду.


Зазначимо, з 19 жовтня 2020 року, коли Івано-Франківськ потрапив в червону COVID-зону, карантинні обмеження посилили. Кількість відвідувачів Івано-Франківського апеляційного суду, в якому працівники почали хворіти на коронавірус, звели до мінімуму. Зокрема, учасників справ дозволено було пропускати до приміщення суду не раніше, ніж за 15 хвилин до початку судового розгляду, а кореспонденцію рекомендували передавати листами.

 

10.02.2021

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