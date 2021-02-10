Галицькі хроніки COVID-19: 10 лютого.

Станом на 09:00 10 лютого, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 164 656 хворих на сovid-19. За минулу добу – 632 нових випадки: 410 – на Івано-Франківщині (проведено 1745 ПЛР-досліджень), 117 – на Львівщині (проведено 981 ПЛР-дослідження) та 105 – на Тернопіллі (проведено 753 ПЛР-дослідження).
За минулу добу зафіксовано 10 летальних випадків: одна людина померла на Тернопільщині та дев'ятеро в Івано-Франківській області. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,26%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
10 лютого (09:00): 38 942 випадки, 105 нових
м. Тернопіль – 32 особи
Бережанський район – 6 осіб
Борщівський район – 1 особа
Бучацький район – 2 особи
Гусятинський район – 4 особи
Збаразький район – 4 особи
Зборівський район – 1 особа
Козівський район – 4 особи
Кременецький район – 5 осіб
Лановецький район – 1 особа
Підволочиський район – 3 особи
Підгаєцький район – 7 осіб
Теребовлянський район – 7 осіб
Тернопільський район – 5 осіб
Чортківський район – 13 осіб
Шумський район – 10 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
10 лютого (09:00): 73 163 випадки, 117 нових
м. Львів – 69 осіб
Бродівський район – 1 особа
Дрогобицький район – 4 особи
Жовківський район – 2 особи
Кам’янка-Бузький район – 1 особа
Мостиський район – 1 особа
Пустомитівський район – 9 осіб
Радехівський район – 2 особи
Самбірський район – 4 особи
Сокальський район – 11 осіб
Стрийський район – 13 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
10 лютого (09:00): 52 551 випадок, 410 нових
м. Івано-Франківськ – 108 осіб
Богородчанський район – 15 осіб
Верховинський район – 1 особа
Галицький район – 27 осіб
Городенківський район – 1 особа
Долинський район – 4 особи
Калуський район – 13 осіб
Коломийський район – 72 особи
Косівський район – 24 особи
Надвірнянський район – 104 особи
Рогатинський район – 1 особа
Рожнятівський район – 4 особи
Тисменицький район – 30 осіб
Тлумацький район – 6 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 10 лютого, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
10.02.2021