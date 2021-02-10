Галицькі хроніки COVID-19: 10 лютого.

 

Станом на 09:00 10 лютого, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 164 656 хворих на сovid-19. За минулу добу – 632 нових випадки: 410 – на Івано-Франківщині (проведено 1745 ПЛР-досліджень), 117 – на Львівщині (проведено 981 ПЛР-дослідження) та 105 – на Тернопіллі (проведено 753 ПЛР-дослідження).

 

 

За минулу добу зафіксовано 10 летальних випадків: одна людина померла на Тернопільщині та дев'ятеро в Івано-Франківській області. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,26%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

10 лютого (09:00): 38 942 випадки, 105 нових

 

м. Тернопіль – 32 особи

Бережанський район – 6 осіб

Борщівський район – 1 особа

Бучацький район – 2 особи

Гусятинський район – 4 особи

Збаразький район – 4 особи

Зборівський район – 1 особа

Козівський район – 4 особи

Кременецький район – 5 осіб

Лановецький район – 1 особа

Підволочиський район – 3 особи

Підгаєцький район –  7 осіб

Теребовлянський район – 7 осіб

Тернопільський район – 5 осіб

Чортківський район – 13 осіб

Шумський район – 10 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

10 лютого (09:00): 73 163 випадки, 117 нових

 

м. Львів – 69 осіб

Бродівський район – 1 особа

Дрогобицький район – 4 особи

Жовківський район – 2 особи

Кам’янка-Бузький район – 1 особа

Мостиський район – 1 особа

Пустомитівський район – 9 осіб

Радехівський район – 2 особи

Самбірський район – 4 особи

Сокальський район – 11 осіб

Стрийський район – 13 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

10 лютого (09:00): 52 551 випадок, 410 нових

 

м. Івано-Франківськ – 108 осіб

Богородчанський район – 15 осіб

Верховинський район – 1 особа

Галицький район – 27 осіб

Городенківський район – 1 особа

Долинський район – 4 особи

Калуський район – 13 осіб

Коломийський район – 72 особи

Косівський район – 24 особи

Надвірнянський район – 104 особи

Рогатинський район – 1 особа

Рожнятівський район – 4 особи

Тисменицький район – 30 осіб

Тлумацький район – 6 осіб

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 10 лютого, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

10.02.2021

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