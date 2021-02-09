Галицькі хроніки COVID-19: 9 лютого.

 

Станом на 09:00 9 лютого, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 164 027 хворих на сovid-19. За минулу добу – 674 нових випадки: 525 – на Івано-Франківщині (проведено 1252 ПЛР-дослідження), 97 – на Львівщині (проведено 1073 ПЛР-дослідження) та 52 – на Тернопіллі (проведено 490 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу зафіксовано 10 летальних випадків: одна людина померла на Тернопільщині та дев'ятеро в Івано-Франківській області. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,26%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

9 лютого (09:00): 38 837 випадків, 52 нових

м. Тернопіль – 16 осіб

Бережанський район – 5 осіб

Борщівський район – 8 осіб

Бучацький район – 2 особи

Гусятинський район – 2 особи

Кременецький район – 1 особа

Лановецький район – 1 особа

Теребовлянський район – 4 особи

Тернопільський район – 1 особа

Чортківський район – 12 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

9 лютого (09:00): 73 049 випадків, 97 нових

м. Львів – 50 осіб

Бродівський район – 1 особа

Городоцький район – 2 особи

Жовківський район – 6 осіб

Золочівський район – 2 особи

Кам’янка-Бузький район – 1 особа

Миколаївський район – 2 особи

Мостиський район – 2 особи

Пустомитівський район – 7 осіб

Радехівський район – 2 особи

Самбірський район – 1 особа

Сокальський район – 4 особи

Старосамбірський район – 1 особа

Стрийський район – 5 осіб

Яворівський район – 11 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

 

9 лютого (09:00): 52 141 випадок, 525 нових

м. Івано-Франківськ – 78 осіб

Тисменицький район – 12 осіб

Надвірнянський район – 136 осіб

Снятинський район – 9 осіб

Косівський район – 26 осіб

Калуський район – 14 осіб

Долинський район – 12 осіб

Тлумацький район – 26 осіб

Галицький район – 27 осіб

Коломийський район – 113 осіб

Рожнятівський район – 7 осіб

Богородчанський район – 53 особи

Городенківський район – 9 осіб

Рогатинський район – 3 особи

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 9 лютого, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

09.02.2021

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