Галицькі хроніки COVID-19: 9 лютого.

Станом на 09:00 9 лютого, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 164 027 хворих на сovid-19. За минулу добу – 674 нових випадки: 525 – на Івано-Франківщині (проведено 1252 ПЛР-дослідження), 97 – на Львівщині (проведено 1073 ПЛР-дослідження) та 52 – на Тернопіллі (проведено 490 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 10 летальних випадків: одна людина померла на Тернопільщині та дев'ятеро в Івано-Франківській області. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,26%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
9 лютого (09:00): 38 837 випадків, 52 нових
м. Тернопіль – 16 осіб
Бережанський район – 5 осіб
Борщівський район – 8 осіб
Бучацький район – 2 особи
Гусятинський район – 2 особи
Кременецький район – 1 особа
Лановецький район – 1 особа
Теребовлянський район – 4 особи
Тернопільський район – 1 особа
Чортківський район – 12 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
9 лютого (09:00): 73 049 випадків, 97 нових
м. Львів – 50 осіб
Бродівський район – 1 особа
Городоцький район – 2 особи
Жовківський район – 6 осіб
Золочівський район – 2 особи
Кам’янка-Бузький район – 1 особа
Миколаївський район – 2 особи
Мостиський район – 2 особи
Пустомитівський район – 7 осіб
Радехівський район – 2 особи
Самбірський район – 1 особа
Сокальський район – 4 особи
Старосамбірський район – 1 особа
Стрийський район – 5 осіб
Яворівський район – 11 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
9 лютого (09:00): 52 141 випадок, 525 нових
м. Івано-Франківськ – 78 осіб
Тисменицький район – 12 осіб
Надвірнянський район – 136 осіб
Снятинський район – 9 осіб
Косівський район – 26 осіб
Калуський район – 14 осіб
Долинський район – 12 осіб
Тлумацький район – 26 осіб
Галицький район – 27 осіб
Коломийський район – 113 осіб
Рожнятівський район – 7 осіб
Богородчанський район – 53 особи
Городенківський район – 9 осіб
Рогатинський район – 3 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 9 лютого, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
09.02.2021