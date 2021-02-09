Німецькі екологи виявили таємну німецько-американську оборудку щодо «Північного потоку – 2».

Представники німецького уряду фактично намагалися дати американським колегам своєрідного відступного за зняття американських санкцій з проекту.

Олаф Шольц

Німецька некомерційна організація «Німецька асоціація захисту навколишнього середовища» (Deutsche Umwelthilfe – DUH), яка відстоює охорону довкілля і захист прав споживачів, заявила, що Німеччина пропонувала адміністрації президента США Дональда Трампа підтримку її енергетичних проектів на суму один мільярд євро. Метою угоди нібито було домогтися від Вашінґтона відмовитися від санкцій проти газогону «Північний потік – 2». Про це повідомило німецьке видання Die Welt.

Згідно з документом, опублікованим організацією дев’ятого лютого, міністр фінансів Німеччини, соціал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz) запропонував німецькі інвестиції в сферу імпорту американського скрапленого газу з США. Пропозиція була зроблена в особистому листі, адресованому тодішньому міністрові фінансів США Стіву Мнучіну (Steve Mnuchin). Лист, у якому неформально викладалися ділові подробиці, було датовано сьомим серпня 2020 року.

Виконавчий директор DUH Саша Мюллер-Кренер (Sascha Müller-Kränner), назвала ці відомості «скандальними» і «брудною операцією за рахунок третіх сторін».

Згідно з наявною інформацією, уряд Німеччини запропонувало інвестиції в розвиток терміналів зрідженого газу в Вільгельмсгафені на німецькому узбережжі Північного моря. Окрім того, Берлін брав на себе зобов’язання розбудувати розгалужену мережу транспортування американського скрапленого газу в Східну Європу, аби таким чином позбавити Росію монополії на експорт газу до Європейської Унії. Також Німеччина обіцяла зробити все можливе, щоб Україна й Польща не втратили свого статусу країн-транзитерів природного російського газу до Європи.

В обмін на це від Вашінгтона очікували згоду на безперешкодне будівництво і експлуатацію «Північного потоку – 2» – газогону прокладеного з Росії до Німеччини дном Балтійського моря.

«Це абсолютно неприпустимо, що Олаф Шольц намагається фінансувати американський скраплений в Німеччині за рахунок платників податків і одночасно відкупити "Північний потік-2" від американських санкцій», – заявив речник фракції Партії зелених в Бундестазі Свен-Крістіан Кіндлер (Sven-Christian Kindler).