Правоохоронці розслідуватимуть зловживання посадовців «Тернопільміськгазу».

Правоохоронці розслідуватимуть можоиві зловживання службових осіб «Тернопільміськгазу», повідомило видання «Тернополяни».





Фото https://tsoua.com

За інформацією видання, Тернопільська міська прокуратура внесла в Єдиний реєстр досудових рішень відомості щодо кримінального правопорушення за ч.3. ст. 191 КК України за фактом розтрати майна шляхом зловживання службовими особами ПрАТ «Тернопільміськгаз» своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групи осіб. Підставою для відкриття провадження, за даними видання, стали матеріали, зібрані управлінням СБУ в Тернопільській області.

У січні «Оператор ГТС України» подав заяву до Нацполіції та Національного антикорупційного бюро України щодо «Тернопільміськгазу» з проханням провести перевірку наявності в діях службових осіб облгазу ознак кримінальних правопорушень та у разі їх виявлення – розпочати розслідування.

Фото https://tsoua.com

«Тернопільміськгаз», за підсумком 2020 року, є одним із лідерів антирейтингу боржників за неоплачені значні обсяги відібраного газу. Рік підприємство завершило із боргом перед ОГТСУ у 276 мільйонів гривень, наростивши його у кінці року на 51 мільйон.

«Особливе занепокоєння викликає ПрАТ «Тернопільміськгаз», який демонструє байдужість до наслідків через несплату боргів, а відтак і до власних споживачів. Попри те, що кошти на виробничо-технологічні витрати закладені в тариф «Тернопільміськгазу», цей оператор ГРМ системно відбирає газ з мережі магістральних газопроводів та не сплачує за нього. Сума боргу через несанкціонований відбір з ГТС за 2020 рік складає 276 млн грн, причому лише за грудень минулого року борг збільшився на 51 млн грн», - йдеться в офіційному повідомленні Оператора ГТС України.

«Тернопільміськгаз» перебуває на межі банкрутства. Загалом, за даними з Єдиного реєстру боржників, відкрито щонайменше 20 виконавчих проваджень з примусового виконання судових рішень про стягнення коштів з «Тернопільміськгазу», борги сягають майже мільярда гривень.

Фото https://erb.minjust.gov.ua

Зокрема, ОГТСУ у 2020 році виграло справу щодо стягнення заборгованості з підприємства у 167 мільйонів гривень, проте це рішення не виконується.

«Що ОГТСУ може зробити в ситуації, коли боржник-оператор ГРМ, такий, як «Тернопільміськгаз», ігнорує рішення суду та рішення НКРЕКП? І куди зникають кошти, які відповідно до тарифу сплачує населення? Щоб нарешті закрити ці питання, необхідно ухвалити законопроект №3800, яким запроваджуються для облгазів рахунки зі спеціальним статусом. Такий механізм дозволить гарантувати, що тарифні кошти, які сплачує облгазу населення, будуть витрачатися за цільовим призначенням – для виконання ремонтів мереж, для закупівлі газу на ВТВ та інших витрат», – заявив гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон.

Згідно з даними бази підприємців YouControl, «Тернопільськгаз» з 1997 року очолює колишній депутат Тернопільської райради від Партії регіонів Володимир Леонідович Бобрівець. Тим часом дочірнім підприємством «Газпостач» ТОВ «Тернопільміськгаз» керує його син – Віталій Володимирович Бобрівець, серед бенефіціарів ПрАТ «Тернопільміськгаз» також – Бобрівець Віра Йосипівна.