У Тернополі колишню лікарню намагалися приватизувати за заниженою у 7 разів ціною.

У Тернополі намагалися незаконно приватизувати приміщення колишньої залізничної лікарні у центрі міста, на вул. Івана Франка, 3, площею понад 3200 м2 та вартістю у понад 30 мільйонів гривень, за заниженою у понад сім разів ціною. Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора підприємства, який намагався здійснити незаконну оборудку, повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі.

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Підприємця обвинувачують у вчиненні замаху на незаконну приватизацію комунального майна за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 233 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді штрафу від 25 до 35 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією майна або без такої. Наразі він знайомиться з матеріалами кримінального провадження.

Працівники Львівського теруправління Державного бюро розслідувань встановили, що підозрюваний підписав завідомо неправдиві документи про нібито проведення невід’ємних поліпшень орендованого майна на вул. Івана Франка, 3. Незаконні дії він вчинив, маючи корисливу мету – приватизувати за заниженою у понад сім разів вартістю нежитлові приміщення будівлі колишньої залізничної лікарні.

«Мешканець Тернополя створив юридичну особу з метою незаконного привласнення комунального майна та отримання права на його першочергову приватизацію. Він, за попередньою змовою з групою осіб, підписав від імені замовника акт про виконання робіт на суму понад 4 мільйони гривень, проте роботи взагалі не були виконані. Завдяки підробленому акту під час подальшої процедури приватизації вартість будівлі мали зменшити на зазначену в документі суму – 4 066 780 гривень», – повідомили у Львівському теруправлінні ДБР.

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Раніше, у лютому 2021 року, до суду скерували обвинувальний акт за ч. 1 ст. 367, ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України щодо інженера технагляду, який видав завідомо підроблений офіційний документ стосовно вказаних приміщень.

Зазначимо, приміщення колишньої залізничної лікарні в історичній частині Тернополя у 2016 році стало майном КП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр». У березні 2016 року Тернопільська міська рада зареєструвала право власності на земельну ділянку на вул. І. Франка, 3. Далі на підставі двох рішень виконавчого комітету приміщення передали в оренду ТзОВ «Бонус Медікус».

21 вересня 2017 року «Бонусмедікус» отримало від виконкому Тернопільської міськради дозвіл на проведення реконструкції майна комунальної власності загальною площею 3222,2 м2 для створення профілакторію санаторного напряму.

Пройшло майже два роки, профілакторій так і не запрацював, однак члени виконавчого комітету 4 червня 2019 року затвердили вартість невід’ємних покращень, здійснених ТзОВ в орендованих нежитлових приміщеннях комунальної власності на суму понад 4 мільйони гривень. Наступного дня, 6 червня 2019 року, на сесії Тернопільської міськради депутати проголосували за включення приміщень колишньої залізничної лікарні у перелік об’єктів, що підлягають приватизації, та затвердили підготовку до приватизації шляхом викупу орендарем, повідомив тижневик «Номер один».

У Тернопільській обласній прокуратурі також повідомили, що подали позов в інтересах держави щодо скасування незаконних рішень виконавчого комітету №565 та 35ї сесії Тернопільської міськради №7/35/199 за 2019 рік, якими порушено вимоги законодавства при приватизації пам’ятки архітектури вартістю понад 30 мільйони гривень. Розгляд справи уже почався.

Прикметно, що 19 лютого цього року на сайті Тернопільської міської ради було опубліковане повідомлення про втрачений орендодавцем – викнавчим комітетом ТМР – примірник додатку від 6 березня 2020 року про внесення змін до договору оренди нежитлового приміщення площею 1294,4 м2 на вул. І.Франка, 3 у Тернополі, укладеного із ТзОВ «Бонусмедікус».

Загалом, розслідування у криміналньій справі триває: правоохоронці встановлюють можливу причетність інших осіб, зокрема посадовців, до спроби незаконної приватизації нежитлових приміщень в історичній частині Тернополя.

Згідно з інформацією аналітинчої системи YouControl, ТзОВ «Бонусмедікус» було зареєстроване мешканцем Тернополя Павлом Коломійцем у березні 2016 року зі статутним фондом 3 мільйони 200 тисяч гривень.