Біткоїн побив черговий рекорд вартості.

Цьому посприяли рекордні закупи криптовалюти компанією Tesla.

Вперше в історії вартість біткоїна перевищила позначку 47 тисяч доларів США. У вівторок зранку, дев’ятого лютого, він торгувався на рівні 47565,86 долара (39 126 євро). Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на дані сайту Coinmarketcap, який наводить інформацію з 20 біржових майданчиків, де продається криптовалюта.

Відтак приріст курсу біткоїна за добу сягнув 2,5 відсотка, а з початку року приблизно 61 відсоток.

Експерти пов'язують останній стрибок криптовалюти з тим, що компанія Ілона Маска Tesla Inc. повідомила в своєму річному звіті восьмого лютого, що придбала біткоїнів на суму 1,5 млрд доларів. Щобільше, компанія задекларувала намір приймати біткоїни як оплату за електромобілі. А варто зазначити, що Tesla Inc. стала рекордсменом нарощування вартості своїх акцій за минулий рік. Ринкова капіталізація виробника електромобілів вперше в історії перевищила $800 млрд і наблизилася до «клубу трильйонерів».

Загалам же стрімке зростання курсу криптовалюти відбувалося з березня минулого року на тлі новин про поширення коронавірусу, запровадження карантинних обмежень, а також – падіння цін на нафту. Курсовий стрибок біткоїна було зафіксовано наприкінці жовтня 2020 року, коли платіжна служба Paypal оголосила про готовність працювати з криптовалютою і повідомила, що з 2021 року прийматиме її як платіжний засіб. В середині грудня минулого року курс біткоїна подолав позначку в 20 тисяч доларів.