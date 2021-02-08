На президента Сербії готувався замах.

За твердженням сербських правоохоронців, Вучича намагалася усунути місцева мафія.

 

 

Поліція Сербії повідомила, що на президента країни Александра Вучича готувався замах. За твердженням правоохоронців у їхньому розпорядження є оперативні дані про те, що замах на главу держави готувався 27 січня. У цей день відбувалося відкриття пам'ятника засновнику середньовічної сербської держави Стефанові І Немані в Белграді.

 

Як повідомив у коментарі для видання «Политика» міністр внутрішніх справ Сербії Александр Вулін, під час церемонії відкриття пам'ятника там перебувало «понад 850 спецпризначенців, щоб убезпечити президента в зв'язку з тим, що дані розвідки вказували, що на нього спробують скоїти замах».

 

Вулін також розповів, що четвертого лютого співробітники правоохоронних органів Сербії затримали 17 членів організованої злочинної групи під час спецоперації в Белграді. Повідомляється, що злочинці маскувалися під угруповання футбольних фанатів, тому обшуки і затримання також пройшли на стадіонах «Райко Мітіч» (домашня арена клубу «Црвена звезда») і «Партизан». За даними МВС Сербії, в помешканнях, які належать угрупованню, були виявлені дві снайперські гвинтівки. Затримані звинувачуються в жорстоких вбивствах, здирництві, викраденнях, торгівлі наркотиками.

 

«Ми виявляли наркотики скрізь, майже в кожному помешканні. Наркотики, зброю, гроші. Те, чого ми не очікували, – це знайти снайперську гвинтівку з глушником. Вона не потрібна для розбірок між бандитами. Снайперські гвинтівки використовуються для ліквідації тих, хто може сильно зашкодити, хто має велике політичне значення. Чи могли вони ліквідувати мене? Могли б. Це вирішило б їхні проблеми? Ні. Єдиною людиною, ліквідація якої зупинила б організовану боротьбу з мафією, був би Александр Вучич», ­– наголосив очільник МВС Сербії.

 

Нагадаємо, що 20 жовтня 2020 року президент Сербії Александар Вучич в спеціальному зверненні до нації оголосив війну мафії. Він підкреслив, що криміналу «не вдасться перемогти державу».

08.02.2021

До теми

Поширити
Збруч
Онлайн у доданій вартості театру
Уляна Мороз
Хороший театр ляльок – гарне, розумне, вартісне, неймовірно красиве мистецтво, яке здатне зацікавити піврічну дитину й водночас розповісти філософську історію для інтелектуалів.
06.02.21 | | Штука
Шимпанзе, що подружилися, спільно йдуть у бій
Сильні соціальні зв’язки підвищують готовність приматів долучитися до інших у боротьбі.
06.02.21 | | Наука
Пульсуючий імпульс
Василь МАХНО
Поезію неможливо розтлумачити, описати чи переказати, бо тоді, як тільки ми намагаємося це вчинити – вона зникає, як імпульс світла, надісланий нам із безмежного космосу
06.02.21 | | Дискурси
М'янманський путч
Максим МУЛЯР
Першого лютого в М'янмі було вчинено путч. Ймовірно, що м'янманські події стали наслідком протистояння між Вашінґтоном і Пекіном.
05.02.21 | | У світі
Час дежавю
Ярослав Підгора-Гвяздовський
Передивлятися вже переглянуте – окрема історія, що дає розуму і душі часом більше пізнання нового, особливо, якщо фільми були переглянуті по діагоналі, без належної уваги, вдумливого перетравлення сірою речовиною і подальшої абсорбції. Виявляється, є багато чого, про що ми забули, не знали, проґавили.
04.02.21 | | Штука
Двадцять років по тім
Тарас Прохасько
Футурологічна стаття 2003 року оповідала про професії, які будуть потрібними у 2021-му. На десятій позиції була професія психотерапевта домашніх тварин
04.02.21 | | Дискурси
Увертюра до президентських виборів
Юрко ТИМЧУК
Найпростіше пояснення нинішніх подій лежить у площині такої любої в постіндустріальному, постмодерному і постінформаційному суспільстві конспірології. Надто ефектно співпали у часі події.
04.02.21 | | Україна
Слабкі місця ракових клітин
Білок KIF18A дає змогу виживати клітинам пухлини, незважаючи на неправильну кількість хромосом.
03.02.21 | | Наука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.