На президента Сербії готувався замах.

За твердженням сербських правоохоронців, Вучича намагалася усунути місцева мафія.

Поліція Сербії повідомила, що на президента країни Александра Вучича готувався замах. За твердженням правоохоронців у їхньому розпорядження є оперативні дані про те, що замах на главу держави готувався 27 січня. У цей день відбувалося відкриття пам'ятника засновнику середньовічної сербської держави Стефанові І Немані в Белграді.

Як повідомив у коментарі для видання «Политика» міністр внутрішніх справ Сербії Александр Вулін, під час церемонії відкриття пам'ятника там перебувало «понад 850 спецпризначенців, щоб убезпечити президента в зв'язку з тим, що дані розвідки вказували, що на нього спробують скоїти замах».

Вулін також розповів, що четвертого лютого співробітники правоохоронних органів Сербії затримали 17 членів організованої злочинної групи під час спецоперації в Белграді. Повідомляється, що злочинці маскувалися під угруповання футбольних фанатів, тому обшуки і затримання також пройшли на стадіонах «Райко Мітіч» (домашня арена клубу «Црвена звезда») і «Партизан». За даними МВС Сербії, в помешканнях, які належать угрупованню, були виявлені дві снайперські гвинтівки. Затримані звинувачуються в жорстоких вбивствах, здирництві, викраденнях, торгівлі наркотиками.

«Ми виявляли наркотики скрізь, майже в кожному помешканні. Наркотики, зброю, гроші. Те, чого ми не очікували, – це знайти снайперську гвинтівку з глушником. Вона не потрібна для розбірок між бандитами. Снайперські гвинтівки використовуються для ліквідації тих, хто може сильно зашкодити, хто має велике політичне значення. Чи могли вони ліквідувати мене? Могли б. Це вирішило б їхні проблеми? Ні. Єдиною людиною, ліквідація якої зупинила б організовану боротьбу з мафією, був би Александр Вучич», ­– наголосив очільник МВС Сербії.

Нагадаємо, що 20 жовтня 2020 року президент Сербії Александар Вучич в спеціальному зверненні до нації оголосив війну мафії. Він підкреслив, що криміналу «не вдасться перемогти державу».