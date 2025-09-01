Затримано підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Фото.

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві колишнього спікера Верховної Ради та народного депутата Андрія Парубія. Про це у ніч на 1 вересня повідомив президент Володимир Зеленський.

У поліції додали, що ймовірного стрільця затримали на Хмельниччині.

 

«Багато деталей зараз не буде. Лише скажу, що злочин був ретельно підготовлений: вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі», – повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

 

У поліції додали, що до розкриття злочину залучили десятки поліцейських Львівщини та центрального апарату Нацполіції та співробітників Служби безпеки, а справа перебувала на особистому контролі президента.

 

«Тривають необхідні слідчі дії. Доручив представити суспільству наявну інформацію. Дякую правоохоронцям за оперативну та злагоджену роботу. Всі обставини цього жахливого вбивства мають бути зʼясовані», – зазначив президент.

 

 

Згодом поліція оприлюднила фото підозрюваного.

Голова Національної поліції України Іван Вигівський уточнив, що стрілець намагався сховати сліди: перевдягнувся, позбувся зброї, намагався переховуватись на Хмельниччині. Із опублікованих поліцією фото очевидно, що вони зроблені під час затримання.

 

«Вісім пострілів. Холоднокровна жорстокість. Навіть переконався, що жертва померла. А потім намагався сховати сліди – перевдягнувся, позбувся зброї, намагався переховуватись на Хмельниччині. Та втекти не вдалося», – зазначив Вигівський.

 


 

