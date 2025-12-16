СБУ знайшла пістолет кілера, з якого вбили Андрія Парубія.

Служба безпеки України зібрала нові докази у справі вбивства Андрія Парубія та розшукала пістолет, з якого було здійснено смертельний постріл.

Як повідомили в СБУ, слідство встановило, що підозрюваний виконав замовлення російських спецслужб. Для вчинення злочину він використав пістолет Макарова. Зброю з глушником знайшли у спеціально облаштованій схованці, яку кілер створив після вбивства Парубія. За результатами експертиз підтверджено, що саме з цього пістолета було зроблено смертельний постріл. На зброї також виявили сліди ДНК кілера.

Крім того, під час слідчо-оперативних дій правоохоронці отримали відеозапис, на якому підозрюваний облаштовує схрон у лісовій місцевості та «звітує» про це своєму російському кураторові. За попередніми даними, знайдену зброю планували використати для інших замовних убивств на території України.

Після вбивства народного депутата кілер намагався втекти за кордон, однак його затримали співробітники СБУ та Національної поліції у Хмельницькій області.

Нагадаємо, 30 серпня близько опівдня у Франківському районі Львова вбили Андрія Парубія – колишнього Голову Верховної Ради України. Нападник був одягнений у форму кур'єра служби доставки. Він підійшов до Парубія й вісім разів вистрілив у нього, після чого швидко покинув місце злочину. Внаслідок численних вогнепальних поранень політик загинув на місці.

1 вересня поліція затримала підозрюваного у вбивстві. Ним виявився 52-річний львів’янин Михайло Сцельніков. Його затримали на території Хмельницької області. Керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет підписав повідомлення про підозру, а вже 2 вересня підозрюваний визнав свою провину. Суд ухвалив рішення взяти його під варту без права внесення застави, а справу передали СБУ. Скоєний злочин передбачає покарання аж до довічного ув'язнення.