Андрія Парубія поховають 2 вересня на Личаківському цвитарі у Львові.

 

У понеділок і вівторок, 1-2 вересня, у Львові прощатимуться з Андрієм Парубієм, народним депутатом, колишнім головою Верховної Ради України й громадським діячем, атентат на якого скоєно 30 серпня. 

 

 

Сьогодні, 1 вересня, о 19:00 у Архикатедральному Соборі святого Юра (пл. св. Юра, 5) відбудеться парастас.

 

У вівторок, 2 вересня, о 12:00 у Соборі святого Юра розпочнеться чин похорону.

Орієнтовно о 13:30 на пл. Ринок, біля Ратуші, відбудеться загальноміська церемонія прощання.

Поховають Андрія Парубія на Личаківському цвинтарі.

 

Нині ж у Києві відбудеться символічне прощання з Андрієм Парубієм. Його колеги, друзі та всі, хто не зможе бути присутнім на похороні коменданта Сомооборони Майдану зберуться на Майдані Незалежності о 18:30.

 

Нагадаємо, Андрія Парубія застрелили 30 серпня на вул. Єфремова, неподалік його дому. Судячи з оприлюднених відео з місця вбивства, замаскований під курʼєра доставки чоловік вийшов із протилежного боку вулиці та підійшов ззаду до Андрія Парубія, який ішов тротуаром. Він вистрілив у нього кілька разів та побіг назад. Нападник був одягнений у чорний одяг та мав на плечах жовтий рюкзак, схожий як у курʼєрів Glovo.
 

