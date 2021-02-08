Галицькі хроніки COVID-19: 8 лютого.

Станом на 09:00 8 лютого, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 163 350 хворих на сovid-19. За минулу добу – 591 новий випадок: 398 – на Івано-Франківщині (проведено 1131 ПЛР-дослідження), 119 – на Львівщині ( проведено 176 ПЛР-досліджень) та 74 – на Тернопіллі (проведено 251 ПЛР-дослідження).

За минулу добу зафіксовано 10 летальних випадків: двоє людей померло на Тернопільщині та восьмеро в Івано-Франківській області. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,26%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

8 лютого (09:00): 38 785 випадків, 74 нових

м. Тернопіль – 12 осіб

Бережанський район – 1 особа

Борщівський район – 4 особи

Бучацький район – 5 осіб

Гусятинський район – 3 особи

Заліщицький район – 13 осіб

Зборівський район – 1 особа

Козівський район – 3 особи

Монастириський район – 9 осіб

Підгаєцький район – 5 осіб

Теребовлянський район – 5 осіб

Тернопільський район – 4 особи

Чортківський район – 8 осіб

Шумський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

8 лютого (09:00): 72 949 випадків, 119 нових

м. Львів – 94 особи

Городоцький район – 1 осіб

Дрогобицький район – 5 осіб

Жовківський район – 1 особа

Миколаївський район – 1 особа

Перемишлянський район – 2 особи

Пустомитівський район – 2 особи

Радехівський район – 2 особи

Сокальський район – 1 особа

Стрийський район – 10 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

8 лютого (09:00): 51 616 випадків, 398 нових

м. Івано-Франківськ – 93 особи

Тисменицький район – 44 особи

Надвірнянський район – 83 особи

Снятинський район – 16 осіб

Косівський район – 1 особа

Калуський район – 21 особа

Долинський район – 6 осіб

Тлумацький район – 1 особа

Галицький район – 18 осіб

Коломийський район – 71 особа

Рожнятівський район – 12 осіб

Богородчанський район – 19 осіб

Верховинський район – 7 осіб

Рогатинський район – 6 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 8 лютого, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.