Галицькі хроніки COVID-19: 8 лютого.

Станом на 09:00 8 лютого, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 163 350 хворих на сovid-19. За минулу добу – 591 новий випадок: 398 – на Івано-Франківщині (проведено 1131 ПЛР-дослідження), 119 – на Львівщині ( проведено 176 ПЛР-досліджень) та 74 – на Тернопіллі (проведено 251 ПЛР-дослідження).
За минулу добу зафіксовано 10 летальних випадків: двоє людей померло на Тернопільщині та восьмеро в Івано-Франківській області. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,26%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
8 лютого (09:00): 38 785 випадків, 74 нових
м. Тернопіль – 12 осіб
Бережанський район – 1 особа
Борщівський район – 4 особи
Бучацький район – 5 осіб
Гусятинський район – 3 особи
Заліщицький район – 13 осіб
Зборівський район – 1 особа
Козівський район – 3 особи
Монастириський район – 9 осіб
Підгаєцький район – 5 осіб
Теребовлянський район – 5 осіб
Тернопільський район – 4 особи
Чортківський район – 8 осіб
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
8 лютого (09:00): 72 949 випадків, 119 нових
м. Львів – 94 особи
Городоцький район – 1 осіб
Дрогобицький район – 5 осіб
Жовківський район – 1 особа
Миколаївський район – 1 особа
Перемишлянський район – 2 особи
Пустомитівський район – 2 особи
Радехівський район – 2 особи
Сокальський район – 1 особа
Стрийський район – 10 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
8 лютого (09:00): 51 616 випадків, 398 нових
м. Івано-Франківськ – 93 особи
Тисменицький район – 44 особи
Надвірнянський район – 83 особи
Снятинський район – 16 осіб
Косівський район – 1 особа
Калуський район – 21 особа
Долинський район – 6 осіб
Тлумацький район – 1 особа
Галицький район – 18 осіб
Коломийський район – 71 особа
Рожнятівський район – 12 осіб
Богородчанський район – 19 осіб
Верховинський район – 7 осіб
Рогатинський район – 6 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 8 лютого, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
08.02.2021