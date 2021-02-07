Галицькі хроніки COVID-19: 7 лютого.

Станом на 09:00 7 лютого, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 162 758 хворих на сovid-19. За минулу добу – 890 нових випадків: 454 – на Івано-Франківщині (проведено 1182 ПЛР-дослідження), 202 – на Львівщині та 117 – на Тернопіллі (проведено 553 ПЛР-дослідження).
За минулу добу зафіксовано 12 летальних випадків: двоє людей померло на Львівщині, двоє на Тернопільщині та восьмеро в Івано-Франківській області. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,26%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 лютого (09:00): 38 710 випадків, 117 нових
м. Тернопіль – 32 особи
Бережанський район – 9 осіб
Борщівський район – 5 осіб
Бучацький район – 2 особи
Гусятинський район – 2 особи
Заліщицький район – 5 осіб
Козівський район – 4 особи
Кременецький район – 1 особа
Лановецький район – 9 осіб
Монастириський район – 17 осіб
Підволочиський район – 7 осіб
Підгаєцький район – 4 особи
Теребовлянський район – 4 особи
Тернопільський район – 6 осіб
Чортківський район – 8 осіб
Шумський район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 лютого (09:00): 72 830 випадків, 202 нових
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 лютого (09:00): 51 218 випадків, 454 нових
Івано-Франківськ – 57 осіб
Тисменицький район – 32 особи
Надвірнянський район – 79 осіб
Снятинський район – 8 осіб
Косівський район – 36 осіб
Калуський район – 18 осіб
Долинський район – 31 особа
Тлумацький район – 19 осіб
Галицький район – 26 осіб
Коломийський район – 80 осіб
Богородчанський район – 41 особа
Городенківський район – 15 осіб
Верховинський район – 12 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 7 лютого, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
07.02.2021