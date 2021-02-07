Галицькі хроніки COVID-19: 7 лютого.

Станом на 09:00 7 лютого, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 162 758 хворих на сovid-19. За минулу добу – 890 нових випадків: 454 – на Івано-Франківщині (проведено 1182 ПЛР-дослідження), 202 – на Львівщині та 117 – на Тернопіллі (проведено 553 ПЛР-дослідження).

За минулу добу зафіксовано 12 летальних випадків: двоє людей померло на Львівщині, двоє на Тернопільщині та восьмеро в Івано-Франківській області. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,26%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

7 лютого (09:00): 38 710 випадків, 117 нових

м. Тернопіль – 32 особи

Бережанський район – 9 осіб

Борщівський район – 5 осіб

Бучацький район – 2 особи

Гусятинський район – 2 особи

Заліщицький район – 5 осіб

Козівський район – 4 особи

Кременецький район – 1 особа

Лановецький район – 9 осіб

Монастириський район – 17 осіб

Підволочиський район – 7 осіб

Підгаєцький район – 4 особи

Теребовлянський район – 4 особи

Тернопільський район – 6 осіб

Чортківський район – 8 осіб

Шумський район – 4 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

7 лютого (09:00): 72 830 випадків, 202 нових

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

7 лютого (09:00): 51 218 випадків, 454 нових

Івано-Франківськ – 57 осіб

Тисменицький район – 32 особи

Надвірнянський район – 79 осіб

Снятинський район – 8 осіб

Косівський район – 36 осіб

Калуський район – 18 осіб

Долинський район – 31 особа

Тлумацький район – 19 осіб

Галицький район – 26 осіб

Коломийський район – 80 осіб

Богородчанський район – 41 особа

Городенківський район – 15 осіб

Верховинський район – 12 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 7 лютого, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.