У Росії опозиціонер Явлінський звинуватив опозиціонера Навального в популізмі й вождизмі.

Явлінський застерігає прихильників Навального, що ті лише підігрують Путінові.

Виходець зі Львова, один зі засновників і лідерів російської партії «Яблоко», багаторазовий кандидат у президенти Росії Григорій Явлінський різко скритикував опозиціонера Олексія Навального, котрий зараз перебуває в СІЗО. У статті під назвою «Без путінізму і популізму», опублікованій на сайті радіостанції «Эхо Москвы», Явлінський закинув Навальному безвідповідальність за те, що той закликає людей на акції протесту, не турбуючись їхньою подальшою долею.

Явлінський також скептично оцінює самі протести за Навального. «На протестні акції в Москві в січні 2021 року вийшло менше людей, ніж виходило в 2011-му, 2012-му і навіть 2019-му. Не слід думати, що протести лякають владу або є несподіванкою для Кремля. До жорсткого придушення можливих народних виступів там готувалися давно: ухвалювали репресивні закони, зміцнювали ОМОН і Росгвардію, розширювали повноваження силовиків, послідовно скасовуючи будь-яку їхню відповідальність перед громадянами», – зауважує Явлінський.

Негативно лідер «Яблока» відгукнувся і про антикорупційні розслідування Навального, які, на його думку, сприяли зростанню соціальної ворожнечі в суспільстві, а також стали інструментом в «підкилимній боротьбі еліт». Навіть отруєння Навального автор статті назвав «дивним», скритикував «розігране навколо нього гучне шоу», хоча й закликав до міжнародного розслідування цього злочину.

«Політичне спрямування Навального – це популізм і націоналізм», – зазначає Явлінський. Він цитує відому російську опозиціонерку Валерію Новодворську, котра спророкувала ще десять років тому: «Навальний може стати майбутнім лідером збожеволілих натовпів, та ще й з нацистським ухилом».

Прихильників Навального лідер «Яблука» звинувачує в сліпому підпорядкуванні своєму вождеві, нездатності до компромісів. Він закидає їм, що їх турбує тільки доля Навального, але не, наприклад, війна в Україні. «На останніх протестних акціях не висувалося ні організованих вимог звільнити політичних в'язнів (хоча серед них є і ті, хто отримав термін за участь влітку 2019 року в мітингах проти фальшувань і недопущення до виборів найближчих соратників засновника ФБК), ні вимог зупинити війну в Україні. Всі вимоги стосувалися виключно фігури Навального», – пише Явлінський.

Політик застерігає: «Навального з командою, можливо, використовують втемну, а збирати урожай будуть інші, причому дуже ймовірно, що з тієї ж путінської системи з метою її збереження або, навпаки, для заміни фасаду».